2. Kılıç Arslan Dönemi Özellikleri – Selçuklu Sultanı 2.Kılıç Arslan Nasıl Öldü, Kim Öldürdü?

Selçuklu sultanı 1. Mesut'un ülkeyi gelenek üzerine üç oğluna paylaştırması ve kendisini veliaht tayin etmesi üzerine tahta çıkan Sultan 2. Kılıç Arslan, Selçuklu hükümdarları arasında dönemi ve döneminde yaptıkları ile en çok merak edilen hükümdarlardan bir tanesidir. Peki, Selçuklu tarihi okuyanların adını sıkça duyduğu Selçuklu sultanı 2. Kılıç Arslan kimdir, döneminin özellikleri nelerdir, nasıl ölmüştür, 2. Kılıç Arslan türbesi nerededir? İşte cevabı…

2. Kılıç Arslan Dönemi Özellikleri

Sultan 2. Kılıç Arslan tahta çıkışının ilk yıllarında kardeşleri, Danişmentler ve Bizans ile uğraşmak zorunda kalmıştır. Bizans'ın batı ile olan meşguliyetinden faydalanarak Anadolu'daki birliği sağlamıştır. En büyük rakibi Nureddin Mahmud Zengi'nin de ölümü üzerine Batı Anadolu ve Marmara dışında Anadolu'nun tamamında hâkimiyeti sağlamıştır.

Anadolu'da siyasi birliğin büyük ölçüde sağlandığı dönem sultan 2. Kılıç Arslan dönemidir. Malatya, Danişmentlerden alınarak Danişmentlerin bölgedeki varlığına son verilmiştir.

Çukurova Ermenilerin sahip olduğu bölgelerin büyük kısmı ele geçirilerek devlet sınırları Silifke'ye kadar genişletilmiştir.

Anadolu Selçuklu Devleti'nin ilk altın ve gümüş parası sultan 2. Kılıç Arslan döneminde bastırılmıştır.

Mengücekoğullarını da egemenliği altına alarak Fırat Nehri'nden Sakarya Nehri'ne kadar uzanan toprakları Türkiye Selçukluları Devleti'nin yönetimi altında birleştirmiştir.

2. Kılıç Arslan Dönemi Önemli Olaylar

Miryekefalon Savaşı

Bizans İmparatoru, Anadolu'daki hâkimiyetini iyice güçlendiren Kılıç Arslan'ı bir tehdit olarak görmeye başladığı için büyük bir ordu hazırlayarak harekete geçmiştir. Yalvaç – Karamıkbeli'nde Bizans ordusunu ağır bir yenilgiye uğratan 2.Kılıç Arslan, Anadolu'nun Türkleşmesinde büyük rol oynamıştır.

Miryekefalon Savaşı sonrasında Bizans'ın Türklere karşı saldırıları sona ermiştir. Bu zaferle kendini ispatlayan Selçuklu ordusu, kısa zaman içinde ege Bölgesi'nde çok sayıda şehri ele geçirmiştir.

Bu savaşın kazanılması sonucunda;

-Türklerin Anadolu'dan atılamayacağı ve Anadolu'nun kesin bir Türk yurdu olduğu anlaşılmıştır.

-Bizans'ın Anadolu'ya olan son saldırısıdır.

-Türk-İslam dünyası üzerindeki Bizans baskısı sona ermiştir.

-Bizans ve Batılılar, Anadolu'ya Türkiye demeye başlamıştır.

-İmparatorun çağrısı sonucunda 3. Haçlı seferi yapılmıştır.

Sultan 2. Kılıç Arslan Neler Yaptı?

İmar hareketleri bu dönemde hız kazanmış, Türkistan'dan gelen çok sayıda Anadolu'ya yerleştirilerek Anadolu'nun Türkleştirilmesi süreci bu sayede hızlanmıştır.

Sultan 2. Kılıç Arslan 37 yıllık yönetimi sırasında başarısı ve adaletiyle sadece Türklerin değil yönetimi altında yaşayan Hristiyanların da güvenini kazanmıştır.

Anadolu Selçuklu Devleti'nin Varislere Bölünmesi

Kılıç Arslan 1186 yılında ülkeyi 11 oğlu arasında şu şekilde paylaştırmıştır;

Kutbettin Melikşah - Sivas, Aksaray

Rükneddin Süleymanşah - Tokat ve civarı

Nureddin Sultanşah – Kayseri ve civarı

Muğiseddin Tuğrulşah - Elbistan

Muizeddin Kayserşah – Malatya

Muhiddin Mesut – Ankara, Çankırı, Kastamonu, Eskişehir

Gıyaseddin Keyhüsrev – Uluborlu, Kütahya civarı

Nasreddin Berkyarukşah – Niksar, Koyulhisar

Nizameddin Argunşah – Amasya

Arslanşah – Niğde

Sancarşah – Ereğli ve güneyi

Sultan 2. Kılıç Arslan Ölümü

Sultan 2. Kılıç Arslan ülkeyi 11 oğlu arasında paylaştırmıştır. Oğulları arasında şiddetli mücadelenin başladığı günlerde ise Miryekefalon Savaşı'ndan sonra yapılması kararlaştırılan ve 1190 yılında yapılan Üçüncü Haçlı Seferi sırasında Alman ordusu Konya şehrine saldırarak şehri ele geçirmiştir. Yalnızca 5 gün sonra ise şehirden ayrılarak Anadolu Selçuklu Devleti için bir risk olmaktan çıkan Haçlı ordusu Akdenize doğru harekete geçmiştir. Komutanlarının Göksu Nehri'nde boğulup ölmesi 3. Haçlı seferinin sona ermesine neden olmuştur.

Alman Haçlı ordusunun dağılmasından sonra kardeş kavgalarının durumu daha ciddi bir hal almıştır.

Kutbeddin babasını zorla birlikte alarak, Kayseri'yi eline geçirmek niyetiyle kardeşi Nureddin Sultanşah'a hücuma geçip şehir kalesini kuşattı. Kılıç Arslan kaçmayı başarıp Kayseri'ye sığındı. Kutbeddin Konya'ya döndü ve orada bağımsız Selçuklu Devleti Sultanı olduğunu ilan etti. Yaşlı olan Kılıç Arslan önce diğer birkaç oğlu arasında dolaştı. 1192'de Kılıç Arslan Uluborlu'da bulunan oğlu Gıyaseddin Keyhüsrev'le birlikte Konya'ya yürüyerek şehri eline geçirdi ve Aksaray'a kaçan Kutbeddin'i kovalayıp şehri kuşattılar. 1192'de 79 yaşındayken Aksaray Kuşatması sırasında öldü.

Sultan 2. Kılıç Arslan Türbesi

2. Kılıç Arslan türbesi Konya'da Alaeddin Camii yanındadır. İç organlarının gömülü olduğu türbesi ise Aksaray'da şehre hâkim tepenin üzerindedir.

Türbenin inşa tarihi bilinmemekle birlikte, kitâbesine göre Sultan II. Kılıç Arslan tarafından, ölümünden önce (Ö. 1192) yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Türbenin mimarı ise Hocen'li Abdülgaffar oğlu Yusuf'tur.