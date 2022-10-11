2. Meşrutiyet Dönemi Gelişmeleri - İkinci Meşrutiyetin İlanı Sonuçları Neler, Hangi Padişah Döneminde, Ne Zaman ve Neden İlan Edildi?

2. Meşrutiyet dönemi gelişmeleri ve özellikleri, Osmanlı tarihi incelemesinde büyük bir yer tutar. 1. Meşrutiyet döneminde yürürlüğe giren anayasa padişah tarafından askıya alınmıştır. 2. Meşrutiyet ne zaman ilan edildi sorusuna cevap aranırken bu dönemde anayasanın tekrar yürürlüğe alındığını da bilmeniz gerekir. 2. Meşrutiyet ilanı önemi, siyasi gelişmeler açısından kayda değer bir durumdur. 2. Meşrutiyet dönemi özellikleri, 2. Meşrutiyet hangi padişah döneminde ilan edildi sorusunun yanıtı ve 2. Meşrutiyet sonuçları yazımızın devamında.

2. Meşrutiyet Dönemi Özellikleri

2. Meşrutiyet dönemi, askıya alınan anayasanın tekrar yürürlüğe alınma sürecidir. Bu dönem, Kanun-i Esasi'nin ilan edildiği 23 Temmuz 1908 tarihinde başlar. Sultan Vahdettin'in padişahlığı dönemindeki 11 Nisan 1920 tarihine kadar da devam eder. Söz konusu dönem, iç ve dış politikada birçok çalkantılı dönemin de yaşandığı bir süreçtir. 2. Meşrutiyet döneminde aşağıdaki olaylar cereyan etmiştir.

Balkan Savaşı ve 1. Dünya Savaşı bu dönemde çıkmıştır.

Anayasanın 23 Temmuz 1908 yılında tekrar ilan edilmesinden sonra seçimlere gidilmiştir.

Yapılan seçimlere Ahrar Fırkası ile İttihat ve Terakki Fırkası seçime girmiştir.

Yapılan seçimleri İttihat ve Terakki Fırkası kazanarak meclis çalışmalarına başlamıştır.

İttihat ve Terakki Fırkası'nın iktidarından belli bir süre sonra halk arasında hoşnutsuzluklar başlamıştır.

31 Mart Vakası bu dönemde yaşanmıştır.

Çıkan ayaklanmalar 24 Nisan tarihinde Harekât Ordusu tarafından bastırılmıştır.

Yaşanan ayaklanmadan padişah 2. Abdülhamit sorumlu tutulmuştur. Sonrasında ise tahttan indirilerek yerine 5. Mehmet Reşat geçmiştir.

Bu dönemde çıkan Balkan Savaşı'nda Makedonya, Arnavutluk, Batı Trakya ve Selanik kaybedildi.

Bab-ı Ali baskını adı verilen askeri darbe bu dönemde gerçekleştirilmiştir. Harbiye Nazırı olan Nazım Paşa, yaşanan arbedede yaşamını yitirdi.

Sadrazam Mahmut Şevket Paşa suikaste uğrayarak öldürülmüştür. Bu olaydan sonra yönetimdeki baskı anlayışı artırılmıştır.

Mahmut Şevket Paşa'nın yerine Sait Halim Paşa sadrazam ilan edilmiştir.

2. Meşrutiyet Dönemi Sonuçları

Osmanlı Devleti, 2. Meşrutiyet döneminde kaybettiği toprakları geri almak için Almanya'nın yanında 1. Dünya Savaşı'na katılmıştır. Ancak Osmanlı'nın bu savaşa katılması devletin aleyhine sonuçlanmış ve savaştan mağlup olarak ayrılmıştır.

Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'ndan mağlup ayrılmasının kaynaklı olarak 2. Meşrutiyet dönemi 6 yıl daha devam etmiştir. Toplanan 3. Meclis-i Mebusan ise 21 Aralık 1918 tarihinde feshedilmiştir.

2. Meşrutiyet döneminde, Kanun-i Esasi'de bir kısım değişiklikler yapılarak padişahın yetkileri sınırlandırılmıştır. Kurulan sistem, meclis üstünlüğüne dayandırılmıştır. Her ne kadar demokratikleşme anlamında önemli bir adım olsa da devletin teokratik, monarşi sistemi devam etmiştir.