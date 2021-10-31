2. Sınıf Hayat Bilgisi konuları - MEB 2021-2022 2. sınıf Hayat Bilgisi konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

Hayat Bilgisi dersinde aslolan hedef temel eğitimin ilk üç yılındaki öğrencilere temel yaşam bilgilerinin ve becerilerinin kazandırılmasıdır. Bu derste aynı zamanda öğrencilerin ilerleyen yıllarda alacakları toplum ve doğa bilimleriyle ilgili temel bilgileri edinmeleri amaçlanmaktadır. Hayat Bilgisi dersi ile amaçlanan hedefler arasında çocukların içinde yaşadıkları toplum ve doğa ile barışık olmaları, toplumun maddi ve manevi değerlerini tanımaları, aile yaşamının değerini ve niteliklerini öğrenmeleri, temel düzeyde bilimsel düşünme becerileri kazanmaları, doğa ve topluma karşı sorumluluklarını öğrenmeleri vardır.

Birinci sınıftan itibaren bu amaçlar doğrultusunda verilen Hayat Bilgisi dersi, ikinci sınıftan itibaren biraz daha karmaşık konularla ilerler. İkinci sınıf düzeyinde verilen Hayat Bilgisi dersleri de tıpkı birinci sınıftaki Hayat Bilgisi derslerinde olduğu gibi, Okulumuzda Hayat, Evimizde Hayat, Sağlıklı Hayat, Güvenli Hayat, Ülkemizde Hayat ve Doğada Hayat başlıklı ünitelerden meydana gelir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2. Sınıf Hayat Bilgisi derslerinin sözü edilen başlıklardan oluşan üniteleri, bir bütün olarak temel bir yaşam bilgisi edindirmeye yöneliktir.

2. Sınıf Hayat Bilgisi dersinde okul, ev ve ülkemiz

İkinci sınıf Hayat Bilgisi dersinde okulda, evde ve genel olarak ülkemizde yaşam ile ilgili öğrencilere kazandırılması istenen bilgi ve beceriler şunlardır:

Derslerde kullanılacak araç ve gereçleri kendi ders programına göre hazırlayabilme becerisi

Sınıf ile ilgili verilecek kararlarda söz hakkı olduğunu bilme ve bu konuda fikrini beyan edebilme becerisi

Okulda kullanılan ortak eşya ve ortak alanların kullanımında sorumlu davranması gerekliliği

Okul içinde arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle iletişim kurarken saygılı olmayı ve kurallara uymayı bilme

Akrabalık ilişkilerini öğrenme ve akrabalar arasında bulunan bağları tanıma

Ev yaşamında kendisinin de belirli görev ve sorumlulukları bulunduğunu idrak etme

Aile içinde de çeşitli kararlar verilirken aklını kullanarak bunlara katkıda bulunabilme

Ailesiyle birlikte sürdürdüğü ev yaşamında zamanı iyi değerlendirme ve gününü planlayabilme

Ülkemizin ve başkentimizin haritadaki yerini bilme

Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluk yıllarına dair önemli bilgileri edinme

Milli günlerin ve bayramların önemini ve değerini bilme

Dini gün ve bayramları tanıma ve bunların önemini anlama

Yaşadığı yerdeki maddi ve manevi kültürel değerlerin farkına varma

Ülkemizde yaşayan farklı kültürlerden insanların varlığının ve değerinin farkına varma, bunların tümüne saygı gösterme

Ülkemizde ve özellikle de kendi yaşadığı çevrede yürütülen önemli üretim faaliyetlerinin, örneğin tarım, hayvancılık ve sanayi üretiminin farkında olma

2. Sınıf Hayat Bilgisi dersinde sağlık ve güvenlik

İlkokul 2. Sınıf düzeyinde verilen Hayat Bilgisi derslerinde öğrencilerin sağlıklı ve güvenli yaşam ile ilgili şu temel bilgileri öğrenmesi beklenir:

Kişisel bakımın, spor yapmanın, dengeli beslenmenin ve uykunun, sağlıklı bir yaşama sahip olmanın başlıca koşulları olması

Yemek yerken gerek evde, gerekse lokantalarda ya da okulda diğer insanları rahatsız etmeden yemesi gerektiği

Temizliğin sağlıklı bir yaşam sürmek için olmazsa olmaz bir kural olması

Her mevsimde, o mevsimin koşullarına uygun yiyeceklerin tüketilmesi ve mevsime uygun giyeceklerin tercih edilmesi gerekliliği

2. sınıf Hayat Bilgisi dersinde doğa

İkinci sınıf düzeyinde verilen hayat bilgisi dersini alan öğrencilere, doğayla ilgili de kendi yaşlarına uygun bilgiler verilir. 2. Sınıf Hayat Bilgisi dersi öğrencileri,