2. Sınıf İngilizce Kelimeleri - Ünite Ünite İkinci Sınıf İngilizce Kelimeleri, Okunuşları ve Türkçe Anlamları

2. sınıf İngilizce kelimeleri genel olarak daha basit, günlük hayatta kullanılan kelimelerdir. Bu kelimeler, çocukların rahat öğrenip anlayabilmesi için bu şekilde geçilmiştir. Ünite ünite 2. sınıf İngilizce kelimeleri daha da zorlaşarak ancak çocukları yormayacak şekilde hazırlanmıştır. Örneğin 2. sınıf 1. ünite kelimeleri daha basit ve anlaşılır kelimelerken 2. sınıf 2. ünite kelimeleri nispeten daha komplike kelimeler olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte 2. sınıf İngilizce kelimeleri…

2. Sınıf İngilizce Kelimeleri

2. sınıfta öğrenilen İngilizce kelimeler, çocuklar için 1. sınıf kelimelerinden daha zordur. Bu nedenle ebeveynler ön hazırlık yapmak ve öğrenilen kelimeleri pekiştirmek isterler. 2. sınıfta öğrenilen İngilizce kelimelerin konuları ünite ünite şu şekildedir;

Ünite Words (Kelimeler) Ünite Friends (Arkadaşlar) Ünite In the Classroom (Sınıfta) Ünite Numbers (Sayılar) Ünite Colors (Renkler) Ünite At the Playground (Oyun Alanında) Ünite Body Parts (Vücudun Bölümleri) Ünite Pets (Evcil Hayvanlar) Ünite Fruit (Meyveler) Ünite Animals (Hayvanlar)

Genel olarak öğrenilen İngilizcenin temelini oluşturan, soyuttan ziyade daha somut ve kavramlaştırılabilir bu sayede de çocukların akıllarında daha fazla yer eden kelimeler konu başlıkları şeklinde seçilmiştir. Bazı günlük hayatta kullanılan kalıplar "How are you? (nasılsın), Good afternoon (iyi öğlenler), thank you (teşekkür ederim)..." gibi sözler ve "black (siyah), two (iki), hand (el), foot (ayak), cat (kedi), fish (balık), apple (elma) strawberry (çilek)" gibi kelimeler 2. sınıf İngilizce kelimelere örnek olarak verilebilir.

Ambulance = Ambulans

Be quiet :sessiz ol

Book : Kitap

Cafeteria: Kafeterya, yemekhane

Classroom: Sınıf

Close : Kapatmak

Close your book: kitabını kapat

Colour / paint : boyamak

Cut :kesmek

Desk : Sıra

Door : Kapı

Doctor = Doktor

Draw :çizmek

Excuse me : Afedersiniz

Glue: Yapıştırıcı

Notebook : Defter

Open : Açmak

Open the door :kapıyı aç

Paper : Kağıt

Pencil :Kurşen Kalem

Pencilcase : Kalem Kutusu

Please: Lütfen

Picture : Resim

Repeat: Tekrar etmek

Rubber : Silgi

Say: Söylemek

School bag : Okul Çantası

Sharpener : Kalem traş

Sit down :otur

Stand up :kalk

Stick: yapıştırmak

Sorry: Üzgün

Student : Öğrenci

Table : Masa

Teacher : Öğretmen

Turn : Dönmek

Turn left :sola dön

Turn right :sağa dön

Window: Pencere

You are welcome: rica ederim