2. Sınıf İngilizce Kelimeleri - Ünite Ünite İkinci Sınıf İngilizce Kelimeleri, Okunuşları ve Türkçe Anlamları

2. sınıf İngilizce kelimeleri genel olarak daha basit, günlük hayatta kullanılan kelimelerdir. Bu kelimeler, çocukların rahat öğrenip anlayabilmesi için bu şekilde geçilmiştir. Ünite ünite 2. sınıf İngilizce kelimeleri daha da zorlaşarak ancak çocukları yormayacak şekilde hazırlanmıştır. Örneğin 2. sınıf 1. ünite kelimeleri daha basit ve anlaşılır kelimelerken 2. sınıf 2. ünite kelimeleri nispeten daha komplike kelimeler olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte 2. sınıf İngilizce kelimeleri…
2. sınıfta öğrenilen İngilizce kelimeler, çocuklar için 1. sınıf kelimelerinden daha zordur. Bu nedenle ebeveynler ön hazırlık yapmak ve öğrenilen kelimeleri pekiştirmek isterler. 2. sınıfta öğrenilen İngilizce kelimelerin konuları ünite ünite şu şekildedir;
Ünite Words (Kelimeler)
Ünite Friends (Arkadaşlar)
Ünite In the Classroom (Sınıfta)
Ünite Numbers (Sayılar)
Ünite Colors (Renkler)
Ünite At the Playground (Oyun Alanında)
Ünite Body Parts (Vücudun Bölümleri)
Ünite Pets (Evcil Hayvanlar)
Ünite Fruit (Meyveler)
Ünite Animals (Hayvanlar)
Genel olarak öğrenilen İngilizcenin temelini oluşturan, soyuttan ziyade daha somut ve kavramlaştırılabilir bu sayede de çocukların akıllarında daha fazla yer eden kelimeler konu başlıkları şeklinde seçilmiştir. Bazı günlük hayatta kullanılan kalıplar "How are you? (nasılsın), Good afternoon (iyi öğlenler), thank you (teşekkür ederim)..." gibi sözler ve "black (siyah), two (iki), hand (el), foot (ayak), cat (kedi), fish (balık), apple (elma) strawberry (çilek)" gibi kelimeler 2. sınıf İngilizce kelimelere örnek olarak verilebilir.
Ambulance = Ambulans
Be quiet :sessiz ol
Book : Kitap
Cafeteria: Kafeterya, yemekhane
Classroom: Sınıf
Close : Kapatmak
Close your book: kitabını kapat
Colour / paint : boyamak
Cut :kesmek
Desk : Sıra
Door : Kapı
Doctor = Doktor
Draw :çizmek
Excuse me : Afedersiniz
Glue: Yapıştırıcı
Notebook : Defter
Open : Açmak
Open the door :kapıyı aç
Paper : Kağıt
Pencil :Kurşen Kalem
Pencilcase : Kalem Kutusu
Please: Lütfen
Picture : Resim
Repeat: Tekrar etmek
Rubber : Silgi
Say: Söylemek
School bag : Okul Çantası
Sharpener : Kalem traş
Sit down :otur
Stand up :kalk
Stick: yapıştırmak
Sorry: Üzgün
Student : Öğrenci
Table : Masa
Teacher : Öğretmen
Turn : Dönmek
Turn left :sola dön
Turn right :sağa dön
Window: Pencere
You are welcome: rica ederim