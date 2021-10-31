2. Sınıf matematik konuları - MEB 2021-2022 2. sınıf matematik konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem) e1

İlkokul düzeyinde matematik eğitimi, birinci sınıftan itibaren verilmeye başlanır. Sayılar ve işlemler, geometri, ölçme ve veri işleme şeklinde dört ana başlık altında toplanabilen temel matematik becerileri, birinci sınıftan itibaren verilmeye başlanır. Ancak sınıflar yükseldikçe aynı beceriler seviyesi ve zorluğu artarak daha karmaşık bir hale gelir. Birinci sınıfta kolay bir temel almış olan öğrenciler, ikinci sınıfta matematikteki temel kavramları öğrenmiş halde dersi almaya başlarlar. İkinci sınıf düzeyinde verilen matematik derslerinde özellikle çarpma ve bölme işlemleri önemli yer tutmaktadır. Temel çarpma ve bölme işlemlerinin mantığı ikinci sınıfta iyice öğretildikten sonra, daha karmaşık çarpma ve bölme işlemleri ilerleyen yıllara bırakılır.
2. Sınıf Matematik Konuları
İkinci sınıfa başlayan öğrencilerin matematik alanında kazanacağı temel beceriler şunlardır:
- Çarpma ve bölme işlemlerini temel düzeyde yapabilmek
- Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırmak
- Geometrik şekillerle ilgili modeller oluşturarak bunları kâğıt üzerine çizebilmek
- Doğru üzerinde yön, hareket ve konumu tanımlamak ve bu amaçla matematiksel dil kullanmak
- Standart olmayan birimleri kullanarak ölçme yapabilmek
- Aynı ölçü birimlerinin daha küçük parçalarını kullanabilmek
- Neden standart ölçü birimleri kullandığımızı anlayabilmek
- Santimetre ve metre cinsinden uzunluk hesaplarını anlayabilmek
- Paralar ile ilgili birinci sınıfta elde edilen kazanımlara ek olarak, lira biriminin daha küçük birimi olan kuruşu da tanıyabilmek
- Birinci sınıfta başlanan saat okuyabilme becerisi geliştirilerek, tam, yarım ve çeyrek saatlerin iyice algılanması ve saat üzerinde okunabilmesi
- Dakika ile saat, saat ile gün, gün ile hafta, hafta ile ay, ay ile mevsim, mevsim ile yıl arasındaki ilişkilerin mantığını anlayabilmek
- Kütlelerin kilogram hesabını anlayabilmek, verilen nesnelerin kütlelerinin çokluğuna göre sıralamasını yapabilmek
- Bir soruyu yanıtlayabilmek için kendi çabasıyla veri toplayabilmek
- Veriyi basit bir şekilde tablo ya da grafik şeklinde sınıflandırarak, anlamlandırmak ve yorumlamak
Tüm bunlar, ikinci sınıf düzeyinde verilen matematik derslerinin öğrencilere kazandırmayı amaçladığı becerilerdir.