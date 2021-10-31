Giriş Tarihi: 31.10.2021 11:59

2. Sınıf matematik konuları - MEB 2021-2022 2. sınıf matematik konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem) e1

Matematik genellikle ilkokul düzeyinden itibaren öğrenciler tarafından dersler içinde zor bir ders olarak bilinir. Hesaplamalar ve karmaşık formüllerle ilerleyen matematik, bir ders olarak öğrencileri zorlayan bir alan olsa da günlük yaşamımızda ve doğada birçok şey matematik ile anlaşılır hale gelir. Matematik, günlük yaşamımızdaki birçok sürecin, hesaplamaların ve ürünlerin yapısında gerekli hesaplamaları yapmaya yaradığı gibi, doğanın kendi iç düzenini anlamak için gerekli oran ve hesaplamaları da sağlar. İlkokul düzeyinde matematik eğitimi, 1. Sınıftan başlayarak verilir ve her sınıfta düzeyi zorlaşarak ve karmaşıklaşarak devam eder. Matematik 2. Sınıf konuları nelerdir? 2. Sınıf matematik müfredatı...