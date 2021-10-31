2. Sınıf Türkçe konuları - MEB 2021-2022 2. sınıf Türkçe konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem) e1

Türkçe dersi, temel eğitim düzeyinde verilen en önemli derslerden biridir. Çünkü dilimiz, bizi biz yapan en önemli unsurlardan biridir. Öyle ki, bir insan dili aracılığıyla içinde bulunduğu toplumla ilişki kurabilmektedir. Yani aslında bizler, içinde bulunduğumuz toplumun bir parçası olmayı ve diğer insanlarla iletişim kurabilmek için dilimize bağımlıyızdır. Üstelik dilimizin toplumsal işlevi bununla da sınırlı değildir. Dilimiz aynı zamanda bizim düşünme biçimimizi de şekillendiren en önemli unsurdur. Tüm bu nedenlerle, dilin doğru ve düzgün bir şekilde öğretilmesi toplumumuz için hayati öneme sahiptir. Bu yüzden Milli Eğitim Bakanlığı, temel eğitim düzeyinde tüm derslerin olduğu gibi Türkçe dersinin müfredatını da titizlikle hazırlamaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkçe dersi için hazırladığı öğretim programlarının, öğrencilerin konuşma, okuma ve dinleme ve seyretme pratiklerini ve bu pratiklerle ilgili becerilerini geliştirmeye yönelik amaçları vardır. Türkçe dersi ile kazandırılması istenen diğer bazı beceriler ise, öğrencilerin zihinsel kapasitelerini artırmaya, toplum içinde kendilerini kişisel ve toplumsal olarak geliştirmelerini sağlamaya, Türk diliyle ilgili belirli bir bilgi ve bilinç seviyesine erişmelerini sağlamaya yöneliktir. Temel eğitim düzeyinde Türkçe eğitimi, "ses esaslı ilk okuma-yazma eğitimi" ile başlar. Bu sistemde çocuklar, ilk olarak sesleri ve bu seslerin karşılığı olan yazı harflerini öğrenirler. Ardından harflerden heceler, hecelerden sözcükler, sözcüklerden cümleler ve cümlelerden metinler oluştaracak şekilde, analitik düşünce kategorilerini geliştirmek suretiyle okuma ve yazma öğrenirler. Ses esaslı ilk okuma yazma öğretimi, birinci sınıfta temel düzeyde tamamlanır. 2. Sınıf Türkçe müfredatı ise, birinci sınıfta temel düzeyde edinilmiş olan okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi mantığına dayanır.

2. sınıf Türkçe dersi içeriği

Birinci sınıfta temel düzeyde okuma ve yazmayı öğrenen öğrenciler, ikinci sınıfa başladıkları günden itibaren Türkçe derslerinde, okuma ve yazma becerilerini daha da geliştirmeye yönelik eğitimler alırlar. Bu eğitimler artık ses esaslı ilk okuma yazma eğitiminin verdiği temel düzeydeki okuma ve yazma becerilerinin üzerine inşa edilir. Ses esaslı ilk okuma yazma eğitimi temelde üç aşamadan oluşur:

İlk okuma ve yazmaya hazırlık İlk okuma ve yazmaya başlama ve ilerleme Bağımsız okuma ve yazma

Bu aşamalardan ilk ikisinde öğrencilerin sesleri ve harfleri tanımasından başlanarak, anlamlı ve kurallı cümlelerden oluşan metinleri yazma ve okuma becerisine kadar ilerlemeleri beklenir. Bu ilk iki aşamadan sonra bağımsız okuma ve yazma aşaması başlar. Bu aşamada ise öğrencilerin artık kendi başına cümleler kurarak basit metinleri yazmaları ve yazılmış basit metinleri okuyabilmeleri sağlanmalıdır. Bağımsız okuma ve yazma çalışmaları, birinci sınıfta başlanıp ikinci sınıfta sürdürülen çalışmalardır. İkinci sınıf Türkçe dersinin müfredatının bir bütün olarak, temel bir düzeyde bağımsız okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesine yönelik olduğu söylenebilir. Üçüncü ve dördüncü sınıf düzeyinde daha da ileri aşamalara taşınarak öğrencilerin yazma konusunda kendi tarzlarını oluşturmalarına yönelik olarak karmaşıklaşan Türkçe eğitimleri, ikinci sınıfta ise öğrencileri bu ileri aşamaya taşımak için becerilerini geliştirmeye yönelik olarak verilmektedir.

2. sınıf Türkçe ders kitabı müfredatı

İkinci sınıf düzeyinde verilen Türkçe derslerinde kullanılan ders kitabında yer alan çeşitli üniteler şunlardır:

Millî Mücadele ve Atatürk,

Çocuk Dünyası,

Millî Kültürümüz,

Erdemler,

Doğa ve Evren,

Vatandaşlık Bilinci,

Bilim ve Teknoloji

Sağlık ve Spor

İlkokul ikinci sınıflarda kullanılan ders kitabının içinde yer alan tüm bu üniteler, ikinci sınıf öğrencilerinin Türkçede temel okuma, yazma ve düşünme becerilerini geliştirerek daha ileri düzey eğitimlere hazır hale gelmelerini sağlarken, aynı zamanda toplumsal ve evrensel birçok değeri de öğretmeyi amaçlamaktadır.