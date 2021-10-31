2. Sınıf yabancı dil (İngilizce) konuları - MEB 2021-2022 2. sınıf İngilizce konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem) e1

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan İngilizce Öğretim Programı ile esasları belirlenen İngilizce eğitimi müfredatı, okullarda İngilizce yabancı dil eğitiminin nasıl verileceği konusunda bir rehber niteliğindedir. Bu öğretim programında, ikinci sınıftan başlayarak sekizinci sınıfın sonuna kadar okutulacak olan İngilizce dersinin tüm aşamalarında kullanılacak olan müfredat bulunmaktadır. 2. Sınıf ise tüm sınıflar içinde, İngilizce eğitiminin ilk kez başladığı sınıf olması nedeniyle, özel bir yer tutmaktadır.

2. Sınıf İngilizce dersi müfredatında en çok önemsenen konuların başında ise dersi alan çocukların yabancı dil öğrenmeyi sevmelerini sağlamaktır. Çünkü temel eğitim süreci boyunca verilecek olan İngilizce eğitimlerinin tamamının verimli olabilmesi için ilk koşul çocukların en baştan itibaren yabancı dil öğrenmeyi sevmeleri ve bu konuda kendilerine güvenmeleridir. Bu nedenle ikinci sınıf yabancı dil (İngilizce) müfredatı bir bütün olarak, çocuklara İngilizce öğrenmeyi sevdirmeye yönelik bir içeriğe sahiptir.

2. sınıf yabancı dil (İngilizce) konuları

2. sınıf İngilizce dersinin temel amacı, öğrencilere yabancı dil öğrenme sevgisini kazandırmak ve yabancı dil öğrenebilecekleri konusunda kendilerine güven geliştirmelerini sağlamaktır. Bu nedenle müfredat bu amacı sağlamaya yönelik basit konulardan oluşur. 2. Sınıf İngilizce derslerinde öğrencilere öğretilen konular arasında şunlar yer alır:

Sayılar

Renkler

Sınıf ortamında kullanılan eşyalar

Meyveler

Hayvanlar

İnsan vücudu ve organları

Evde kullanılan temel eşyalar

Tüm bu içeriğin çocuklara öğretilmesiyle birlikte hem onların günlük yaşamlarında en çok aşina oldukları şeylerin İngilizce karşılıklarını bilmeleri, hem de yabancısı olmadıkları şeyler üzerinden onlara İngilizce öğrenme sevgisi kazandırmak amaçlanmaktadır. Tüm bunların çocuklara öğretilmesinde eğlenceli etkinlikler ve oyunlar uygulanmaktadır. Bunların dışında çocuklara on sözcükten fazla olmamak koşuluyla okuma ve yazma etkinlikleri ve ödevler de yaptırılmaktadır.