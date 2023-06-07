2 Yaş Etkinlikleri - 2 Yaşındaki Çocukla Yapılabilecek Etkinlikler, Zeka Geliştirici Ve Eğitici Aktiviteler

2 yaş etkinlikleri, çocukları olan kişiler için araştırma konusudur. Hal böyle olunca da 2 yaşındaki çocuğumla neler yapabilirim tarzı araştırmalar çok sık yapılmaktadır. Çocuğunuzun yaşına uygun olarak gelişimini desteklemek için eğitici 2 yaş ev etkinlikleri mevcuttur. Bunlara ulaşmak ve 2 yaş çocuk ile yapılabilecek etkinlikler hakkında bilgi edinmek istiyorsanız okumaya devam edebilir ve zeka geliştirici 2 yaş aktiviteleri ve oyunlar için bilgi edinebilirsiniz. Haberimizi okumaya devam ederek 2 yaş etkinlikleri için bulduğumuz sonuçlara ulaşabilirsiniz

2 Yaş Etkinlikleri

Evde yapabileceğiniz basit etkinliklerle her çocuğa kendi yaşı, gelişimi ve yeteneklerine uygun ortam sağlayabilirsiniz. 2 yaş etkinlikleriyle temelden başlayarak çocuğunuzun gelişimine büyük katkılarda bulunabilirsiniz. Evde yapacağınız etkinlikler, 2 yaş gibi erken dönemlerde başladığında bu çocukların hem öz güvenleri hem sosyal ve duygusal gelişimleri hem de el becerileri yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde büyük bir fark gösterir. İşte evde yapabileceğiniz bazı etkinlikler:

1. Kağıttan Tırtıl

Çocuğundan açık renkli kağıtları bir çubuk ya da kaleme sarmasını iste. Her 2 taraftan da kağıdı iyice sıkıştırıp sonra kalemden çıkartsın. Kağıtların ucuna keçeli kalem ile göz ve minik bir ağız çiz, tırtılımız hazır ama bitmedi! Bir damlalık ya da şırıngayla çocuğundan tırtılların üzerine su damlatmasını iste. Böylece kağıt su çekecek ve tırtıllar hareketlenecekler. Çocuğunun ince motor becerileri ve el-göz koordinasyonu için oldukça faydalı bir etkinlik!

2. Gökkuşağı Etkinliği

Bir kaseye küçük kare parçalar halinde 7 gökkuşağı renginde kullanılacak şekilde krapon kağıtları koy. Çocuğundan bu kasenin içinden aynı renkteki kağıtları seçerek gökkuşağının içerisine bir yapıştırıcı ile yapıştırmasını iste. Bu sayede hem renkleri birbirinden ayırt etmeyi öğrenecek hem de küçük motor becerileri gelişecek. Ondan beyaz pamukla bulutlar yapmasını ve mavi kağıtlarla da yağmur damlaları yapmasını isteyebilirsin. Bu tarz 2 yaş etkinlikleri kolaylıkla çocuğunun hayal gücünün zenginleşmesine yardımcı olacak ve yaratıcılığını de geliştirecektir.

3. Çorap Eşleştirme

Ağaç yaş iken eğilir, diyelim ve ev işlerinden bir örnekle devam edelim. Çocuğunun hem evdeki işlerine yardımcı olmasını sağlayacak hem de görsel becerilerini geliştirecek bir aktivite. Yıkadığın tüm çorapları karışık olarak yere koyup çocuğundan aynı çiftleri bulmasını isteyebilirsin. Miniğin çiftleri birbiriyle eşleştirdikçe sana versin, sen de katlamaya başla. Böylece sana yardımcı olduğu hissiyle çocuğunun öz güvenini de geliştirebilirsin.

4. Renkleri Eşleştirme

Renkleri eşleştirme çocuğunun hem görsel zeka ve becerilerinin gelişmesine hem de renkleri tanımasına yardımcı olacak bir etkinlik. Bu tarz dikkat isteyen aktiviteler, miniklerin konsantrasyon becerilerini ve analiz yapma yeteneklerini de geliştiriyor. Yapman gereken çok basit. Düz bir tahtaya ya da karton kutuya çift olacak şekilde renkli kapaklar yerleştir. Kapaklarla aynı renklerde renkli lastikler al ve çocuğundan lastikleri aynı renkteki kapaklardan geçirmesini iste. Aynı rengin farklı tonlarındaki lastikler çocuğunun renk dağarcığının ekstra gelişmesini sağlayacaktır.

5. Çatal Kaşık Düzenleme

2 yaş etkinlikler evde yapılabilecek pek çok aktiviteyle zenginleştirilebilir. Özellikle bu dönemde çocuklar için renkleri eşleştirme ve nesneleri gruplandırma gibi çalışmalar yoğunluk kazanır. Sen de bu tarz çalışmaları ev işlerine adapte ederek çocuğuna aynı zamanda iş bölümü kavramını da aşılayabilirsin. Bulaşıklar yıkandıktan sonra çocuğuna bıçakları ayırarak çatal ve kaşıkların yer aldığı sepeti verip çekmecedeki yerlerine yerleştirmesini isteyebilirsin. Bu tarz aktiviteler çocuklara hem nesneleri gruplandırmayı öğretiyor hem de motor becerileri geliştiriyor.

6. Aktarma Çalışması

Çocuğunun el-göz koordinasyonunu, ince ve kaba motor becerilerini ve konsantrasyonunu geliştirecek bir etkinlik daha! Bakliyatlarla oynanan bu tarz duyusal oyunlar çocuğun dokuları ayırt etme becerisini de geliştirecektir. Öncelikle baklagilleri kullanacağın kaptaki bölmelere göre eşit miktarlarda poşetlere ayır. Bu poşetlere 1'er yemek kaşığı sirke koy ve her bir poşete farklı renklerde gıda boyası damlat. Poşetlerdeki baklagilleri farklı bölmelere yerleştirdikten sonra aynı renklerde küçük kaplar hazırla. Çocuğundan bu baklagilleri aynı renkteki kaplara aktarmasını iste.