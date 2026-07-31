2 yılda meslek 4 yılda diploma mümkün

Üniversite tercih döneminde adayların büyük bölümü 4 yıllık lisans programlarına odaklanıyor. Oysa sağlık, bilişim, teknoloji, lojistik ve sanayi başta olmak üzere birçok sektörde 2 yıllık önlisans mezunlarına olan ihtiyaç her geçen yıl artıyor. Üstelik önlisans eğitimi yalnızca 2 yılda meslek sahibi olma fırsatı sunmakla kalmıyor, isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile eğitimlerini lisans programlarına tamamlayabiliyor. Uzmanlar, tercih yaparken bölümün 4 ya da 2 yıllık olmasına değil, mezuniyet sonrası iş olanaklarına odaklanılması gerektiğini vurguluyor.

İŞ DÜNYASININ ARADIĞI NİTELİKLİ GÜÇ

Türkiye'de özellikle üretim, sağlık ve teknoloji sektörlerinde en büyük ihtiyaçlardan biri nitelikli teknik personel. Hastanelerden organize sanayi bölgelerine, havacılıktan lojistiğe kadar pek çok alanda uygulama becerisine sahip ara kademe uzmanlara duyulan ihtiyaç her geçen yıl artıyor. Bu nedenle birçok iki yıllık programın mezunları, bazı lisans programlarından daha kısa sürede istihdama katılabiliyor. İşverenler artık yalnızca diploma süresine değil, adayın sahip olduğu teknik bilgiye, uygulama deneyimine, staj geçmişine ve mesleki yeterliliğine bakıyor. Özellikle meslek yüksekokullarında verilen uygulamalı eğitim, öğrencilerin mezun olmadan iş hayatını tanımasına önemli katkı sağlıyor.

SAĞLIK PROGRAMLARI İLK SIRADA

Her yıl üniversite tercihlerinde en yüksek puanlı önlisans programlarının önemli bölümünü sağlık alanındaki bölümler oluşturuyor. Anestezi, İlk ve Acil Yardım (Paramedik), Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Ağız ve Diş Sağlığı, Ameliyathane Hizmetleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Diyaliz ve Fizyoterapi programları hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde yoğun ilgi görüyor. Bunun en önemli nedenleri arasında mezunların kamu ve özel hastanelerde geniş istihdam alanına sahip olması yer alıyor. Sağlık hizmetlerine olan talebin artmasıyla birlikte nitelikli sağlık teknikeri ihtiyacı da büyümeye devam ediyor.

BİLİŞİM VE YAPAY ZEKA ÖNE ÇIKIYOR

Dijital dönüşüm 2 yıllık programlarda da tercih eğilimlerini değiştirdi. Bilgisayar Programcılığı, Web Tasarımı ve Kodlama, Siber Güvenlik, Ağ Teknolojileri, Bulut Bilişim ve yapay zekâ odaklı yeni programlar son yılların en dikkat çeken alanları arasında yer alıyor. Yazılım geliştirme, veri analizi, siber güvenlik ve bilgi teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren şirketler, uygulama becerisi yüksek teknikerlere önemli kariyer fırsatları sunuyor. Mezunlar kamu kurumlarının yanı sıra teknoloji şirketlerinde, bankalarda, savunma sanayinde ve girişim ekosisteminde de görev alabiliyor.

SANAYİNİN ARADIĞI MESLEKLER

Türkiye'de üretimin büyümesiyle birlikte teknik alanlara yönelik ihtiyaç da artıyor. Elektrik, Elektronik Teknolojisi, Mekatronik, Makine, Otomotiv Teknolojisi, Kaynak Teknolojisi, Raylı Sistemler ve Endüstriyel Kalıpçılık gibi programlardan mezun olan öğrenciler organize sanayi bölgelerinde, üretim tesislerinde ve teknoloji firmalarında iş bulabiliyor. Özellikle otomasyon sistemleri, robotik üretim ve akıllı fabrikaların yaygınlaşmasıyla birlikte teknik personel ihtiyacının önümüzdeki yıllarda daha da artacağı öngörülüyor.

LOJİSTİKTEN HAVACILIĞA GENİŞ İŞ ALANI

E-ticaretin büyümesi, dış ticaret hacmindeki artış ve hava ulaşımındaki gelişmeler bazı önlisans programlarını daha da cazip hale getirdi. Lojistik, Dış Ticaret, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri, Uçak Teknolojisi, Deniz ve Liman İşletmeciliği gibi bölümler mezunlarına farklı sektörlerde çalışma fırsatı sunuyor. Turizm ve gastronomi alanındaki büyüme ise Aşçılık, Pastacılık ve İkram Hizmetleri programlarına olan ilgiyi artırıyor. Üniversite tercihi yalnızca diploma almak için değil, gelecekte yapılacak mesleği belirlemek için yapılıyor. Bu nedenle öğrencilerin popüler olduğu için değil, ilgi duydukları ve istihdam potansiyeli yüksek alanlara yönelmeleri önem taşıyor. İyi planlanmış bir önlisans eğitimi, erken yaşta iş hayatına atılma fırsatı sunarken isteyen öğrencilere lisans eğitimine devam etme kapısını da açık bırakıyor. Eğitim uzmanları "Başarı yalnızca 4 yıllık diploma ile ölçülmez. Doğru seçilmiş bir önlisans programı, öğrenciyi hem kısa sürede meslek sahibi yapabilir hem de lisans eğitimine taşıyabilir. Tercihte asıl soru 'Kaç yıl okuyacağım?' değil, 'Mezun olduğumda nasıl bir kariyerim olacak?' olmalı" değerlendirmesinde bulunuyor.

DGS İLE HANGİ LİSANS PROGRAMLARINA GEÇİLEBİLİR?

Birçok aday 2 yıllık eğitimin sonunda yolun kapandığını düşünüyor. Oysa DGS sayesinde mezunlar eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına tamamlayabiliyor. Örneğin;

Bilgisayar Programcılığı: Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri

Elektrik: Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Mekatronik: Mekatronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği

Lojistik: Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret

Dış Ticaret: Uluslararası Ticaret, İşletme

İlk ve Acil Yardım: Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Bankacılık ve Sigortacılık: Bankacılık, Finans, İşletme

Muhasebe: İşletme, Maliye, Muhasebe ve Finans Yönetimi

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör