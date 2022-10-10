2 Yıllık En İyi Bölümler Hangileri? Önü Açık İki Yıllık Bölümler Neler Ve İş İmkanları Neler?

Lise mezuniyetini tamamlayan öğrencilerin bir kısmı iş ve kariyer hayatına bir an evvel atılmak için, iki yıllık ön lisans programlarına yerleşmeyi tercih etmektedir. Ön lisans eğitim programlarını tercih edebilmek için sadece TYT sınavından alınan puan yeterlidir. Son zamanlarda önü açık görülen ve iş olanakları fazla olan iki yıllık bölümler pek çok öğrenci tarafından tercih edilmektedir. Bu yazımızda siz sevgili okurlarımız için, önü açık iki yıllık bölümler ve maaşları hakkında ayrıntılı bilgileri inceleyeceğiz. İşte detaylı bilgiler...

Önü Açık İki Yıllık Bölümler Hangileri?

Öğrencilerin TYT sınavından aldığı puan ile yerleşme hakkı olduğu iki yıllık bölümler diğer ismiyle ön lisans programları, toplam 4 yarıyılda tamamlanan akademik eğitim sistemidir. Öğrenciler ön lisans programlarını, eğitim masraflarını azaltma ve meslek hayatına daha kısa sürede başlama isteğiyle tercih etmektedir. Ayrıca, iki yıllık ön lisans programlarının tamamlanmasının ardından, DGS sınavları ile alanın uyumlu olduğu lisans programlarına geçiş yapma seçeneği olması iki yıllık bölümlerin cazibesini arttıran faktörler arasında yer almaktadır. Türkiye'deki neredeyse bütün üniversitelerde iki yıllık bölümler mevcuttur. Son yıllarda potansiyele sahip ve önü açık iki yıllık bölümleri sizler için şöyle sıralayabiliriz;

Yazılım mühendisi (DGS ile üniversitelerin yazılım mühendisliği bölümlerine dikey geçiş yapabilmeleri durumunda)

Endüstri mühendisi (DGS ile üniversitelerin endüstri mühendisliği bölümlerine dikey geçiş yapabilmeleri durumunda)

Makine bakım (DGS ile üniversitelerin makine mühendisliği bölümlerine dikey geçiş yapabilmeleri durumunda)

Büro yöneticiliği ve sekreterlik

Hemşirelik (DGS ile üniversitelerin hemşirelik bölümlerine dikey geçiş yapabilmeleri durumunda)

Diplomatlık (DGS ile üniversitelerin kamu yönetimi, siyaset bilimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi ya da uluslararası ilişkiler bölümlerine dikey geçiş yapabilmeleri durumunda)

Adalet (DGS ile hukuk fakültelerine dikey geçiş yapabilmeleri durumunda)

Bankacılık

Bilgisayar teknikerliği

Grafik tasarım uzmanlığı

İlk ve acil yardım teknikerliği

Ameliyathane teknikerliği

Anestezi teknikerliği

Hasta ve yaşlı bakıcılığı

Optisyenlik

Aşçılık

Otel/restoran yöneticiliği

Emlakçılık

Takı tasarımcılığı

Tıbbi sekreterlik

Mesleki açıdan önü en açık ve iş bulma garantisi olan iki yıllık bölümler ile iş alanlarının bazıları ise şunlardır;