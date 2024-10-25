Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 yılı verilerine göre, sağlık ve refah alanında lisans mezunlarının istihdam oranı %87,4 gibi yüksek bir seviyededir. Özellikle tıp ve ebelik bölümlerden mezun olanların, kısa sürede iş bulma olasılığı oldukça yüksektir. Diğerlerinin hangileri olduğunu düşünenler, 2 yıllık sağlık bölümleri nelerdir, en çok atanan 2 yıllık sağlık bölümleri ve meslekleri hangileri sorularına yanıt aramalıdır.
Sağlık bölümlerinden mezun olanlar kolay iş buldukları için bu bölümler oldukça rağbet görmektedir. Özellikle henüz alan seçimi yapmamış olan öğrenciler için 2 yıllık sağlık bölümlerinin hangileri olduğu oldukça ilgi çekicidir. 2 yıllık sağlık bölümleri, sağlık sektöründe hızlı bir kariyer yapmak isteyenler için önemli fırsatlar tanımaktadır. En çok tercih edilen 2 yıllık sağlık bölümleri ve meslekleri ise şu şekilde sıralanabilir:
2 Yıllık Sağlık Bölümleri
Anestezi
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Ağız ve Diş Sağlığı
Ameliyathane Hizmetleri
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Çocuk Gelişimi
Diyaliz
Eczane Hizmetleri
Fizyoterapi
İlk ve Acil Yardım
Laboratuvar Teknolojisi
Optisyenlik
Radyoterapi
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Bölümler Teknikleri
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Yaşlı Bakımı
En çok atanan 2 yıllık sağlık bölümleri arasında ise şunlar bulunmaktadır:
Bu bölümler, devlet ve özel sektörde geniş iş imkanları sağlamaktadır ve mezunları hızlı bir şekilde iş bulabilirler.
2024 yılı için 2 yıllık sağlık bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları, ÖSYM ve YÖK tarafından yayımlanan resmi verilere dayanarak belirlenmiştir. İşte bazı 2 yıllık sağlık bölümlerinin taban puanları:
Acil Durum ve Afet Yönetimi: 250-300 puan aralığında.
Ağız ve Diş Sağlığı: 280-320 puan aralığında.
Anestezi: 290-330 puan aralığında.
Fizyoterapi: 270-310 puan aralığında.
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri: 260-300 puan aralığında.
Yaşlı Bakımı: 240-280 puan aralığında.
Yukarıda sıralanan puanlar, üniversiteler arasında farklılık gösterebilir ve her yıl değişiklik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için ÖSYM'nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.