Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 yılı verilerine göre, sağlık ve refah alanında lisans mezunlarının istihdam oranı %87,4 gibi yüksek bir seviyededir. Özellikle tıp ve ebelik bölümlerden mezun olanların, kısa sürede iş bulma olasılığı oldukça yüksektir. Diğerlerinin hangileri olduğunu düşünenler, 2 yıllık sağlık bölümleri nelerdir, en çok atanan 2 yıllık sağlık bölümleri ve meslekleri hangileri sorularına yanıt aramalıdır.

2 Yıllık Sağlık Bölümleri Nelerdir?

Sağlık bölümlerinden mezun olanlar kolay iş buldukları için bu bölümler oldukça rağbet görmektedir. Özellikle henüz alan seçimi yapmamış olan öğrenciler için 2 yıllık sağlık bölümlerinin hangileri olduğu oldukça ilgi çekicidir. 2 yıllık sağlık bölümleri, sağlık sektöründe hızlı bir kariyer yapmak isteyenler için önemli fırsatlar tanımaktadır. En çok tercih edilen 2 yıllık sağlık bölümleri ve meslekleri ise şu şekilde sıralanabilir:

2 Yıllık Sağlık Bölümleri

Anestezi

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Ağız ve Diş Sağlığı

Ameliyathane Hizmetleri

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Çocuk Gelişimi

Diyaliz

Eczane Hizmetleri

Fizyoterapi

İlk ve Acil Yardım

Laboratuvar Teknolojisi

Optisyenlik

Radyoterapi

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Tıbbi Laboratuvar Bölümler Teknikleri

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Yaşlı Bakımı

En çok atanan 2 yıllık sağlık bölümleri arasında ise şunlar bulunmaktadır:

Anestezi

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Ağız ve Diş Sağlığı

Ameliyathane Hizmetleri

Diyaliz

Bu bölümler, devlet ve özel sektörde geniş iş imkanları sağlamaktadır ve mezunları hızlı bir şekilde iş bulabilirler.

2 Yıllık Sağlık Bölümleri Taban Puanları Nasıl?

2024 yılı için 2 yıllık sağlık bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları, ÖSYM ve YÖK tarafından yayımlanan resmi verilere dayanarak belirlenmiştir. İşte bazı 2 yıllık sağlık bölümlerinin taban puanları:

Acil Durum ve Afet Yönetimi: 250-300 puan aralığında.

Ağız ve Diş Sağlığı: 280-320 puan aralığında.

Anestezi: 290-330 puan aralığında.

Fizyoterapi: 270-310 puan aralığında.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri: 260-300 puan aralığında.

Yaşlı Bakımı: 240-280 puan aralığında.

Yukarıda sıralanan puanlar, üniversiteler arasında farklılık gösterebilir ve her yıl değişiklik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için ÖSYM'nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.