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Giriş Tarihi: 25.10.2024 10:15 Son Güncelleme: 25.10.2024 10:15

2 Yıllık Sağlık Bölümleri Nelerdir? En Çok Atanan 2 Yıllık Sağlık Bölümleri ve Meslekleri

Sağlık bölümleri, sağlık sektöründe yer alan kurum ve kuruluşların verimli bir şekilde yönetilmesi ve işletilmesi amacıyla oluşturulmuş disiplinlerdir. Bu bölümlerden mezun olanlar, hastanelerden kliniklere, laboratuvarlardan sağlık bakanlıklarına kadar birçok alanda kariyer yapabilirler. Bununla ilgili olarak, 2 yıllık sağlık bölümleri nelerdir, en çok atanan 2 yıllık sağlık bölümleri ve meslekleri neler merak edilmektedir.

2 Yıllık Sağlık Bölümleri Nelerdir? En Çok Atanan 2 Yıllık Sağlık Bölümleri ve Meslekleri

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 yılı verilerine göre, sağlık ve refah alanında lisans mezunlarının istihdam oranı %87,4 gibi yüksek bir seviyededir. Özellikle tıp ve ebelik bölümlerden mezun olanların, kısa sürede iş bulma olasılığı oldukça yüksektir. Diğerlerinin hangileri olduğunu düşünenler, 2 yıllık sağlık bölümleri nelerdir, en çok atanan 2 yıllık sağlık bölümleri ve meslekleri hangileri sorularına yanıt aramalıdır.

2 Yıllık Sağlık Bölümleri Nelerdir?

Sağlık bölümlerinden mezun olanlar kolay iş buldukları için bu bölümler oldukça rağbet görmektedir. Özellikle henüz alan seçimi yapmamış olan öğrenciler için 2 yıllık sağlık bölümlerinin hangileri olduğu oldukça ilgi çekicidir. 2 yıllık sağlık bölümleri, sağlık sektöründe hızlı bir kariyer yapmak isteyenler için önemli fırsatlar tanımaktadır. En çok tercih edilen 2 yıllık sağlık bölümleri ve meslekleri ise şu şekilde sıralanabilir:

2 Yıllık Sağlık Bölümleri

  • Anestezi

  • Acil Durum ve Afet Yönetimi

  • Ağız ve Diş Sağlığı

  • Ameliyathane Hizmetleri

  • Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

  • Çocuk Gelişimi

  • Diyaliz

  • Eczane Hizmetleri

  • Fizyoterapi

  • İlk ve Acil Yardım

  • Laboratuvar Teknolojisi

  • Optisyenlik

  • Radyoterapi

  • Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

  • Tıbbi Laboratuvar Bölümler Teknikleri

  • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

  • Yaşlı Bakımı

En çok atanan 2 yıllık sağlık bölümleri arasında ise şunlar bulunmaktadır:

  • Anestezi
  • Acil Durum ve Afet Yönetimi
  • Ağız ve Diş Sağlığı
  • Ameliyathane Hizmetleri
  • Diyaliz

Bu bölümler, devlet ve özel sektörde geniş iş imkanları sağlamaktadır ve mezunları hızlı bir şekilde iş bulabilirler.

2 Yıllık Sağlık Bölümleri Taban Puanları Nasıl?

2024 yılı için 2 yıllık sağlık bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları, ÖSYM ve YÖK tarafından yayımlanan resmi verilere dayanarak belirlenmiştir. İşte bazı 2 yıllık sağlık bölümlerinin taban puanları:

  • Acil Durum ve Afet Yönetimi: 250-300 puan aralığında.

  • Ağız ve Diş Sağlığı: 280-320 puan aralığında.

  • Anestezi: 290-330 puan aralığında.

  • Fizyoterapi: 270-310 puan aralığında.

  • Tıbbi Görüntüleme Teknikleri: 260-300 puan aralığında.

  • Yaşlı Bakımı: 240-280 puan aralığında.

Yukarıda sıralanan puanlar, üniversiteler arasında farklılık gösterebilir ve her yıl değişiklik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için ÖSYM'nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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2 Yıllık Sağlık Bölümleri Nelerdir? En Çok Atanan 2 Yıllık Sağlık Bölümleri ve Meslekleri
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