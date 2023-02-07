20 Bin Adım Kaç Km? 20 Bin Adım Kaç Kilometre Eder, Kaç Saat Sürer?

Pek çok kişi hem spor yapmak hem de kilo vermek için açık havada yürüyüş yapmayı tercih etmektedir. Temiz hava eşliğinde yapılan yürüyüşler başta kalp rahatsızlıkları olmak üzere birçok rahatsızlığın önlenmesine de yardımcı olmaktadır. 20 bin adım kaç kilometre eder, kaç saat sürer gibi pek çok sorunun yanıtına yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

20 Bin Adım Kaç Kilometre Yapar?

Temiz havada yürüyüş yapmak hem bedensel hem de ruhsal açıdan birçok fayda sağlar. Her gün düzenli olarak 20 bin adım atan bir kişi bu adımların kaç kilometre ettiği merak eder. Kişilerin kaç kilometre yol katettiği yürüyüş hızına göre değişebilmektedir. Örneğin 10 bin adım yaklaşık olarak 6-8 km arasındadır. Ayrıca 10 bin adımda ortalama 500 kalori yakılmaktadır. Bu bağlamda 20 bin adım da 12-16 km arasında olmakla birlikte yaklaşık olarak 1000 kalori yakılmaktadır. Bu kilometre bilgisi kişilerin adım atarken ki bacak boyu ve yürüyüş temposuna göre de değişebilmektedir.

20 Bin Adım Kaç Saat Sürer?

Hızlı tempolu yürüyüşlerde 20 bin adım yaklaşık 2 saatlik bir süre içerisinde tamamlanabilmektedir. Daha ağır tempolu yürüyüşlerde ise bu süre 10 saatten fazla sürebilmektedir. Günümüzde birçok akıllı cihazda adımsayar uygulaması mevcuttur. Bu uygulamaları cihazlarınıza indirip, günlük kaç adım attığınızı kolay bir şekilde hesaplayabilirsiniz.