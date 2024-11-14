20 bin öğretmen için tercih süreci başladı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), 20 bin öğretmen için tercih süreci bugün başlatılıyor. MEB, sözlü sınav başarı sonuçlarını 25 Ekim'de açıklamış ve 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu'nu yayımlamıştı. 28 Ekim'de başlayan sözlü sınav sonuçlarına yönelik itiraz süreci 1 Kasım'da sona ermiş, 11 Kasım'a kadar da yapılan itirazlar sözlü sınav komisyonlarınca değerlendirilmişti. Bugün itibarıyla kesinleşen puanlara göre oluşacak sıralamalar, adayların tercih ekranında yer alacak. 20 bin öğretmen için tercih başvuru süreci 20 Kasım saat 16.00'da sona erecek. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.