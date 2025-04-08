20 İnç Kaç Cm? 20 Inch Ekran Kaç Cm En Boy Ne Kadar Olur?

İnç, hem bazı meslek gruplarında kullanılan hem de günlük hayatta karşılaşılan bir ölçü birimidir. Bu ölçü birimi Türkiye'de sıkça kullanılmasa da Amerika ve İngiltere gibi ülkelerde günlük hayatta da kullanılan bir ölçü birimidir. Bu ölçü biriminin Türkçe olarak karşılığı "parmak"tır. Bir rivayete göre bu ölçü birimi İngiliz kraliçesi olan 1. Elizabeth'in parmağının ölçüsüdür.

20 Inç kaç Santimetre?

Ülkemizde "inç" ölçü birimi yalnızca ekran ölçüsü olarak kullanıldığından; başka herhangi bir şeyde "inç" ölçüsü gördüğümüzde bunu santimetreye çevirme ihtiyacı duyarız. 20 inç de gördüğümüz zaman kaç santimetre olduğunu merak ettiğimiz bir ölçüdür.

1 İnç= 2,54 santimetredir. Bu bilgiye dayanarak 20.2,54 işlemini yaparız ve bu işlemin sonucu bize 20 inç'in 50.80 santimetre olduğunu söyler.

20 İnç Monitör Kaç Cm?

Masaüstü bilgisayarların ekranı olan monitörlerde en sık tercih edilen ekran boyutlarından bir tanesi 20 inç olarak karşımıza çıkar. Yeni monitör alacak bireyler ise 20 inch ekranın en ve boy olarak kaç santimetre olduğunu merak ederler.

20 inch monitör köşeden köşeye 50.80 santimetredir. Ayrıca 20 inch monitörün eni 44 santimetre ve boyu 25 santimetredir.