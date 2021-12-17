20 sayısının çarpanları nelerdir? 20 sayısının asal çarpanları nasıl bulunur?

Bir sayıyı bölen diğer sayıları, yani çarpanlarını bilmek günlük hayatta karşımıza çıkan birçok matematiksel işlemleri kolaylaştırabilmektedir. 20 sayısının ise 1 ve 20 sayısı dahil olmak üzere 6 çarpanı bulunmaktadır. Bu çarpanlardan ise yalnızca 2 tanesi asal çarpanıdır.

20 Sayısının Çarpanları Nelerdir?

Çarpanlar, bir sayıyı bölen diğer sayılar anlamına gelir. Her doğal sayının minimum 2 adet çarpanı bulunmaktadır. 20 sayısının ise 6 adet çarpanı bulunmaktadır. Bu çarpanlar küçükten büyüğe doğru şu şekilde sıralanmaktadır:

1

2

4

5

10

20

20 Sayısının Asal Çarpanları Nelerdir?

Asal çarpan, bir sayıyı bölen sayılar arasında yalnızca 1 sayısına ve kendisine bölünebilen sayılar anlamına gelmektedir. Bu sayılardan yalnızca 1 sayısına ve kendisine bölünebilenler yani asal olanlar ise 2 ve 5 sayılarıdır. 20 sayısı 22.5 şeklindeki asal çarpanlar olarak yazılabilmektedir.

20 Sayısının Asal Çarpanları Nasıl Bulunur?

Bir sayının asal çarpanlarının bulunması için öncelikle o sayının çarpanlarının bulunması gerekmektedir. 20 sayısının çarpanlarını bulmak ise; öncelikle 2 sayısından başlayıp 20 sayısından büyük bir sayı elde edene kadar doğal sayıların karesini almamız gerekmektedir, daha sonra ise bulduğumuz doğal sayıları 20 sayısına bölmemiz gerekmektedir. Bu işlem ise 20 sayısı için şu şekilde karşımıza çıkar:

2 2 = 4

3 2 = 9

4 2 = 16

52= 25

5 sayısı hariç yukarıda bulunan sayıları 20 sayısına böleriz. 20 sayısını 5 sayısına bölmememizin nedeni ise 5 sayısının karesi olan 25 sayısının 20 sayısından büyük olmasıdır. Gereken bölme işlemi ise şu şekildedir:

20/1= 20

20/2= 10

20/3= yok

20/4= 5

Bu işlemlerden elde ettiğimiz sonuçlardan 20 sayısının çarpanlarını şu şekilde yazarız:

1

2

4

5

10

20

Bu sayılardan da asal olanları, yani yalnızca kendisine ve 1 sayısına bölünebilen sayıları, şu şekilde sıralarız: