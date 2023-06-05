2004 Doğumlu Kaç Yaşında Olur? 2004 Doğumlu Biri 2023’te Kaç Yaşında Oluyor?

2004 doğumlu kaç yaşında olur bilmek istiyorsanız eğer basit bir hesaplama yöntemiyle karşınızdayız. Yaş hesaplama biraz karmaşık gibi görünse de aslında oldukça basittir. Bunu gösterebilmek için de 2004'te doğan kaç yaşında olur hep beraber ona bakacağız. Bunu bulmak için ise 2023 yılında 2004'lüler kaç yaşında sorusun yola çıkarak hesaplama yapacağız. Eğer sizde bunu öğrenmek istiyorsanız içeriğimizin kalan kısmına inerek 2004 doğumlu kaç yaşında olur bulabilirsiniz.

2004 Doğumlu Kaç Yaşında Olur?

Yaş hesaplama, sanılanın aksine oldukça basit bir durumdur. Kişinin doğduğu yıl göz önüne alınıp hesaplama yapıldığında oldukça basittir. Fakat işin içine kişinin doğduğu yıl haricinde doğum ayı da girerse biraz daha karmaşık ulaşabiliyor. İlk etapta kişinin doğduğu yıl üzerinden yola çıkıp bir hesaplama yapalım. Bunun için bulunduğumuz yıldan kişinin doğum yılını çıkartırsak elimizde olan sonuç kişinin yaşını verir. Yani, 2004 doğumlu birisi için 2023 - 2004 = 19 olarak buluruz. Yani 2004'te doğan biri 2023 yılı için 19 yaşındadır. Burada şöyle bir durum vardır ki, bu hesaplama yapılırken yılın ilk ayı olduğu için Ocak ayı baz alınır. Eğer siz 2004 yılının Ocak ayında doğmadıysanız tam olarak 19 yaşında sayılmazsınız. Fakat kişinin doğduğu ayı da göz önünde bulundurursak şu şekilde bir değişim oluyor; kişi, hesap yaptığı aydan önce doğduysa 19 yaşında, eğer hesap yaptığı aydan sonra doğduysa 18 yaşında olarak kabul edilir.

- 2004 yılında doğan birisi 2023 yılında 19 yaşında olur.

- 2004 yılında doğan birisi 2024 yılında 20 yaşında olur.

- 2004 yılında doğan birisi 2025 yılında 21 yaşında olur.

- 2004 yılında doğan birisi 2026 yılında 22 yaşında olur.

- 2004 yılında doğan birisi 2027 yılında 23 yaşında olur.