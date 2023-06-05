2005 Doğumlu Kaç Yaşında Olur? 2005 Doğumlu Biri 2023’te Kaç Yaşında Oluyor?

2005 doğumlu kaç yaşında olur, doğum tarihimizden itibaren üzerinden kaç zaman geçmişse ona göre bulunur. Bu durumda yapılması gereken bulunan yıldan doğum yılı çıkarılmalı. Doğum yılı ne zaman olursa olsun daima bu kural geçerlidir. Bu durumda 2005'te doğan kaç yaşında olur, baktığımızda, 2023 yılından 2005 yılı çıkarılmalıdır. 2023 yılında 2005'liler kaç yaşında, sorusuna yapılan işlem sonucu cevap olarak 18 yaş cevabını veririz. Bu örnekten de olduğu üzere basit bir çıkarma işlemi ile kişi, mevcut yaşını bulabilir.

2005 Doğumlu Kaç Yaşında Olur?

İnsan, dünyaya geldiği andan itibaren farklı zaman dilimlerinde büyüyerek yaşamaya başlar. İnsanın bu durumunda geçirdiği süreye yaş denilmektedir. Yaşın hesaplanmasında önemli olan nokta nasıl hesaplanacağıdır. Bu durumda bilinmesi gereken doğru olan bir doğum yılı ve basit bir çıkarma işlemidir. Dünyanın her yerinde ve her zaman kullanılacak olan bu formül daima ile yarar.

Günümüze uzak yaşlar hesaplanırken de günümüze yakın yaşlarımız hesaplanırken de aynı işlem kullanılır: çıkarma işlemi. Yapılması ve dikkat edilmesi gereken tek bir nokta doğru bir şekilde işlem yapmaktır. Bu durumda örnek olarak vereceğimiz bazı doğum yılları vardır. Bunlardan birisi 2005 doğumlu kişidir. 2005 yılında doğan kişi, 2023 yılında 18 yaşındadır. Bunu çıkarma işlemi ile gösterdiğimiz de ise:

2023-2005=18 yapar

2005 Doğumlu Biri 2023'te Kaç Yaşında Oluyor?

Doğduğumuz yıldan içinde bulunulan zamana geçen süreye yaş denilmektedir. Yaş, isim olarak nitelendirilen ve doğuştan beri geçen yıl ve birimi ile ölçülen zamandır. Yaş ölçülürken doğum yılı ve içinde bulunulan mevcut zaman, birbirinden çıkarılarak bulunmaktadır. Bu dünyanın her yerinde kabul gören ve değişmeyen bir formüldür.

Buna örnek olarak 2005 yılını verebiliriz. Söz gelimi:

2023-2005=18

2024-2005=19

2024-2005=20

2025-2005=21

2026-2005=22 yaşlarındadır.