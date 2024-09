200’ün Asal Çarpanları Nelerdir? 200 Sayısının Asal Çarpanları Kaç Tanedir, Toplamı Kaçtır?

Sayıların çarpanlarının bulunması matematiğin önemli konularından biridir. Bir sayının çarpanının bulunması aynı zamanda bölenlerinin de bulunması anlamına gelir. Doğal sayılar kümesinde her bir sayının oluşumu için iki sayı birbiri ile çarpılabilir. Yani, her sayı bir çarpımdır ve her sayı iki sayının birbiri ile çarpılması şeklinde elde edilebilir. İşte bir sayının oluşması için birbiri ile çarpılan sayılar, o sayıların çarpanı olarak tanımlanır. 200'ün asal çarpanları nelerdir? Yazımızda bunu araştırdık.

Matematikte bölen/çarpan kavramları

Pozitif bir tam sayının kendisini tam bölen, yani kalansız bölen tüm pozitif tam sayılara o sayının bölenleri veya çarpanları denmektedir. Pozitif tam sayıların çarpanları ve bölen sayıları birbirleri ile aynıdır.

Asal sayı ne demektir?

Asal sayı sadece kendisine ve 1'e bölünebilen sayılardır. Mesela 13 sayısı asal bir sayıdır. Çünkü 13 sayısı sadece kendisine yanı 13'e ve 1'e bölünür.

200'ün asal çarpanlarını bulma

200'ün asal çarpanlarına ayrılmış halini bulmak için bölen listesi yapabilirsiniz. Bölen listesinde çizginin sağında kalan asal sayıları çarparız.

200 /2

100 /2

50 /2

25 /2

5 /5

1 /5

200= 2 x 2 x 2 x 5 x 5

Olacaktır. Yani 200'ün asal çarpanları 2 ve 5'tir.