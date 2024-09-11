Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri 200'ün Asal Çarpanları Nelerdir? 200 Sayısının Asal Çarpanları Kaç Tanedir, Toplamı Kaçtır?
Giriş Tarihi: 11.9.2024 16:08 Son Güncelleme: 11.9.2024 16:08

200'ün Asal Çarpanları Nelerdir? 200 Sayısının Asal Çarpanları Kaç Tanedir, Toplamı Kaçtır?

Matematik bilgisi tüm meslek alanlarında kullanılır. Mesela; terziler dikim yaparken ölçüleri kullanırlar, mimarlar evimizi planlarken açılardan yararlanır. Teknolojik aletlerin çalışmasında da matematiğin yeri yadsınamaz. Birçok teknolojik aleti kullanırken verdiğimiz komutlar matematiksel komutlardır. 200 sayısının asal çarpanları nasıl bulunur? Konusu da temel matematik açısından önemlidir. Gelin bu konuyu detaylı şekilde inceleyelim.

200’ün Asal Çarpanları Nelerdir? 200 Sayısının Asal Çarpanları Kaç Tanedir, Toplamı Kaçtır?

Sayıların çarpanlarının bulunması matematiğin önemli konularından biridir. Bir sayının çarpanının bulunması aynı zamanda bölenlerinin de bulunması anlamına gelir. Doğal sayılar kümesinde her bir sayının oluşumu için iki sayı birbiri ile çarpılabilir. Yani, her sayı bir çarpımdır ve her sayı iki sayının birbiri ile çarpılması şeklinde elde edilebilir. İşte bir sayının oluşması için birbiri ile çarpılan sayılar, o sayıların çarpanı olarak tanımlanır. 200'ün asal çarpanları nelerdir? Yazımızda bunu araştırdık.

Matematikte bölen/çarpan kavramları

Pozitif bir tam sayının kendisini tam bölen, yani kalansız bölen tüm pozitif tam sayılara o sayının bölenleri veya çarpanları denmektedir. Pozitif tam sayıların çarpanları ve bölen sayıları birbirleri ile aynıdır.

Asal sayı ne demektir?

Asal sayı sadece kendisine ve 1'e bölünebilen sayılardır. Mesela 13 sayısı asal bir sayıdır. Çünkü 13 sayısı sadece kendisine yanı 13'e ve 1'e bölünür.

200'ün asal çarpanlarını bulma

200'ün asal çarpanlarına ayrılmış halini bulmak için bölen listesi yapabilirsiniz. Bölen listesinde çizginin sağında kalan asal sayıları çarparız.

200 /2

100 /2

50 /2

25 /2

5 /5

1 /5

200= 2 x 2 x 2 x 5 x 5

Olacaktır. Yani 200'ün asal çarpanları 2 ve 5'tir.

ARKADAŞINA GÖNDER
200'ün Asal Çarpanları Nelerdir? 200 Sayısının Asal Çarpanları Kaç Tanedir, Toplamı Kaçtır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA