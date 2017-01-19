e okul öğrenci giriş sistemi! - Karne notu ve sınav sonuçlarını e-Okul öğrenci girişi ile öğrenin! - İşte detaylar

Uzun süren bir maratonun ardından öğrenciler için ilk dönemin sonu geldi, çattı. Milyonlarca öğrencide karne heyecanı başladı. Karne almak için sabırsızlıkla bekleyen öğrenciler bir yandan e okul öğrenci girişi ile notlarını internet üzerinden öğrenebiliyor. VBS giriş sistemi ile veliler çocuklarının notlarını kolaylıkla görebiliyor. e okul öğrenci girişi ile notlarınızı bu başlık altından bulunan linke tıklayarak kolaylıkla öğrenebilirsiniz. İşte e okul öğrenci girişi...Aşağıda bulunan linke tıklayarak e okul öğrenci giriş sistemine ulaşabilirsiniz. TC kimlik numarası ve okul numarasını yazarak notlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

E-OKUL SİSTEMİ'NE NASIL GİRİŞ YAPABİLİRİM?



Lise son sınıfa kadar bütün öğrenciler ve öğretmenleri, E-Okul sisteminden yararlanabilir. E-Okul Veli Bilgilendirme sistemi üzerinden, E-Okul sistemine giriş yaptıktan sonra, veli bilgilendirme kısmında, velilerin doldurması gereken alanlar doldurulmalıdır. Daha sonra öğrencinizin okul numarası, T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodunu girdikten sonra, E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yaparak öğrenciniz hakkında tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. İdareci ve öğretmen girişi için ise, yine e-okul sistemine Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden giriş yaptıktan sonra, okul tarafından verilen kullanıcı adı, belirlediğiniz şifre ve resimde verilen güvenlik rakamlarını ilgili alanlara girerek giriş yapabilirsiniz.

Yenilenen e-okul sistemi artık öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin düzenli bilgi alabileceği bir platform haline geldi. Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi. Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.

E OKUL YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ NEDİR?

Yönetim bilgi sistemi, e-okulun bir başka basamağı olarak da adlandırılabilinir. Öğrencinin ve velinin yararlanabildiği kadar, okulun yönetim kısmında olan ve bu kişilerinde yararlanabileceği kısımdır. Öğretmen, müdür yardımcısı, müdür gibi okul yönetiminde olan kişiler, kolaylıkla öğrenciler ile ilgili not bilgilerini, devamsızlık bilgilerini bu platform üzerinden girebilirler. Öğretmenler kendi e-okul sayfalarına girerek öğrenci bilgilerine kolaylıkla ulaşabilir ve öğrenci bilgilerini güncelleyebilirler. Bu bilgiler, öğrenci notları, öğrenci devamsızlık durumu, performans ödevleri sonucu, projeler gibi bilgiler olabilir. Eski sisteme göre, e-okul sistemi daha düzenli ve disiplinli bir platformdur. Bütün bilgiler, sanal ortamda kayıtlıdır. Ayrıca tüm bu öğrenci bilgilerinin sanal ortam da olması, durumun şeffaflığını sağlarken, öğrencilerin de okul yönetimine güven duymasını sağlar.

Okul yönetimindekilerin sisteme giriş yapabilmeleri için kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifre ile mümkündür. Sistemde öğrencilerin ve öğretmenlerin ayrı giriş yapmaları gereklidir. Öğrencilerin sisteme giriş yapmaları için öğrencinin TC. Kimlik numarası, öğrenci okul numarası ve sistemin size verdiği 'Resimdeki Rakamlar' yazısını doldurarak sisteme giriş yapabilir öğrencinin notlarını ve devamsızlıklarını kontrol edebilirsiniz. Öğretmenlerin sisteme giriş yapmaları için ise sistemin verdiği parola ile yani 'Resimdeki Rakamlar' yazısını doldurarak öğretmenin kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapabilmektedir. Bu sistem öğrencilere okul yönetimindeki öğretmenlere ve hatta velilere büyük kolaylık sağlamaktadır. Bu sistem sayesinde veliler çocukları hakkında bilgi edinebilirler. Sistemde öğrencinin okuduğu ve öğretmenin görev aldığı okulda okula ait genel bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgiler okulun adres bilgileri, telefon numarası, faks numarası, web sayfası, e-posta, kurum tipi gibi bilgilerden oluşmaktadır. Bilgilerden faydalanarak okulu arayabilir faks çekebilir ve adres bilgisinden yararlanarak okula ulaşım sağlayabilirsiniz. Eğer yabancı uyruklu bir kişinin sisteme kaydı yapılacak ise bununla ilgili alanlar mevcuttur. Bu alanlar; öğrenci uyruğu , öğrenci kimlik no, öğrencinin adı, öğrencinin soyadı, öğrencinin baba adı, öğrencinin anne adı, öğrencinin doğum yeri, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin cinsiyeti, öğrencinin medeni hali ve velisi şeklindedir. Bu alanların doldurulması halinde sisteme kaydınız yapılacaktır.