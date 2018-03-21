Matematik yeteneğine nörolojik mercek

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Türkiye'de ilk kez yapılan bir çalışmayla öğrencilerin matematiği öğrenme konusunda neden zorluk çektiği nörolojik olarak incelenmeye başlandı. Diskalkuli olarak bilinen matematik öğrenme güçlüğü birçok üniversitenin katılımıyla masaya yatırıldı. Projede, insan beyninde sayı algısını yürüten nöral devrelerin yapısal ve işlevsel manyetik rezonans görüntüleme (iMRG) yöntemi ile incelenmesi ve diskalkuli görülen çocuklarda bu ağlarda hangi sorunların olduğunun belirlenmesi amaçlandı. Bir TÜBİTAK projesi olarak 2015'te başlatılan ve Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AÜBAUM) tarafından yürütülen çalışmanın ilk ayağı tamamlandı. Ankara'nın Çankaya ve Mamak ilçelerinde toplam 13 ilkokulda bin 944 öğrenci tarandı. Diskalkuli riski taşıyan çocukların zekâ bakımından diğer çocuklardan hiçbir farkı yokken 4 işlemli hesaplama testlerinde oldukça geride kaldığı gözlemlendi. Projenin ikinci ayağında matematikte zorlanan çocuklar ile sayısal becerileri iyi olan çocukların beyinlerindeki yapısal farklılıklar belirlenecek.Projenin ilk aşamasında 4 farklı yaş grubundaki öğrencilere matematik 3'üncü sınıf başarı testi (MBT), hesaplama performans testi (HPT) ve Raven testleri yapıldı. MBT ve HPT uygulamalarında yüzde 25 altında, Raven testinde ise yüzde 10'luk dilimin üzerinde olan toplam 235 öğrenci diskalkuli grubu olarak belirlendi. İkinci aşamada çocuklara daha kapsamlı testler yapıldı. Diskalkuli riski olan çocukların IQ seviyelerinin diğer çocuklarla aynı olduğu ortaya çıktı.2 yılın ardından belirlenen diskalkulik ve normal çocuklar MR ile tarandı. Veriler ODTÜ Elektronik Mühendisliği ve AÜBAUM'de analiz ediliyor. Projenin sonunda hastalığın tanısında ve tedavisinin izlenmesinde kullanılabilecek bir "diskalkuli hastalık imzası" elde edilmeye çalışılacak.