İstanbul grafik tasarım günleri başlıyor!

Grafist, grafik tasarımcılar ile öğrencilerin, seminer, atölye çalışması ve sergi gibi etkinlikler aracılığıyla birbirlerini tanımaları, tasarım kriterlerini ve görüşlerini değerlendirmeleri için ortam hazırlayan, eğitim alanında yeni içeriklerin geliştirilebilmesi amacına yönelik olarak uluslararası işbirlikleri ile hayata geçirilen bir etkinlik. Bu yıl Pınar Akkurt, William Easton, Jan Boelen, Björn Kusoffsky, Johanna Siebein - Binger Lauke Sieben, Ruben Pater'ın katılacağı eğitim amaçlı atölye çalışmaları ve seminerler üniversitenin Fındıklı kampüsündeki mekânlarda gerçekleştirilecek.

22. İSTANBUL GRAFİK TASARIM GÜNLERİ PROGRAMI

SERGİLER

BAŞTAN BAŞLAMAK / STARTING FROM ZERO

Hareketli Afişin Olasılıkları Üzerine Araştırma / Researching the Possibilities of Moving Poster

24 Nisan - 8 Mayıs 2018

7 yaklaşım biçimi ile afişte hareketi etkileyen unsurları inceleyen ve bu yaklaşımlardan yola çıkarak 7 adet hareketli afiş üreterek araştırmaların tamamlandığı bir sergi.

Yeri: Studio-X Istanbul : Meclis-i Mebusan Caddesi 35 Beyoğlu

SABİT DEĞİŞKENLER / VARIABLE CONSTANTS

Çok Katmanlı Arşiv Sergisi / Multilayered Archive Exhibition"

11 Nisan -11 Mayıs 2018

Gönüllü bir girişimin gerçekleştirdiği ve eğitim hayatımıza katkısı çok büyük olan bu arşiv sayesinde eğitim alanında bir networkün gelişimi de sağlanırken öte yandan farklı vizyonlara sahip tasarım aktörlerinin fikirlerini yerinde görebilme ve değerlendirebilme olanağı da bulabilmekteyiz.

Yeri: MSGSÜ, Osman Hamdi Bey Salonu / Hall: Meclis-i Mebusan Caddesi 24 Fındıklı

SEMİNER

11 Mayıs 2018, Cuma 09.30

Pınar Akkurt, William Easton, Jan Boelen, Björn Kusoffsky, Johanna Siebein - Binger Lauke Sieben, Ruben Pater.

Yeri: MSGSÜ, Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu: Meclis-i Mebusan Caddesi 24 Fındıklı

ATÖLYE ÇALIŞMALARI SUNUMU

11 Mayıs 2018, Cuma 15.30

Pınar Akkurt, William Easton, Ruben Pater, Johanna Siebein - Binger Lauke Sieben.

MSGSÜ, Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu

Meclis-i Mebusan Caddesi 24 Fındıklı