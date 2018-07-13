Eğitimde yerli bilimsel model

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın, Prof. Dr. Ziya Selçuk
'u Milli Eğitim
Bakanı olarak atamasıyla eğitimde yeni bir dönemin başlaması bekleniyor. Rehberlik, davranış gözlemi, iletişim, gelişim, öğrenme ve mizaç konularında araştırmalar yapan Selçuk'un en önemli çalışmalarından biri 9 Tip Mizaç Modeli. Dünyada ilk kez Selçuk'un önderliğinde Türk akademisyenlerce yapılan bu model son 2 yıldır Türkiye'deki bazı özel okullarda uygulanıyordu. Tamamen yerli ve milli olan bu modelin Selçuk'un Bakan olmasıyla Türkiye geneline yansıması bekleniyor. Modelde herbir mizaç tipinin kendine özgü potansiyel, motivasyon ve yönelimleri bulunuyor. Mizaç özelliklerine göre öğrenciye kişiselleştirilmiş eğitim sunuluyor. Selçuk daha önceki konuşmalarında konuyla ilgili "İnsanın mayası doğuştandır ve hayat boyu bizimledir. Sabit eksenimiz mizacımız, değişken eksenimiz ise kişiliktir. Her birey, tıpkı bir parmak izi gibi kendine has mizaçlara sahiptir" demişti.