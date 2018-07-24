MEB sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 2018 açıklanıyor! - Sözleşmeli öğretmenlik atama - tercih sonuçları

Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından alınan Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 20 Temmuz Cuma günü sona ermişti. Adaylar heyecanla atama sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması bugün saat 10:00'da Bakan Ziya Selçuk'un katılımıyla gerçekleştirildi. Bu gelişmelerin ardından 2018 öğretmen atama sonuçları en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Binlerce kişi nefesini tuttu. 13:00'da öğretmen atama sonuçları meb.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'un da katıldığı atama töreni saat 10.00'da başladı. MEB tarafından 20 bin öğretmen ataması bilgisayar kurası ile gerçekleştirildi.

Atama sonuçları saat 13:00'ten itibaren MEB'in http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecek.

ATAMA SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk düzenlenen törende şunları söyledi:

"Öğretmenlik bilgelik gösteren bir meslek. Bunu çocukla paylaşmazsak bu kuru bilgi olur. Aslolan bilginin görgüye dönüşmesidir. Benim öğretmen arkadaşlarımdan ricam şudur. Hepiniz okullarınıza gideceksiniz, derslerinize başlayacaksınız. Derslerinize başlamadan önce bir şeye dikkat edin lütfen. Bütün çocukların gözüne gözünüz değmeden derse başlamayın. Ve lütfen onların gözünden kalbine akan bir şeyler olduğunu hissedin. O zaman sizin öğretmenliğiniz başlamıştır. Eğer sadece bilgi paylaşımıyla derse başlarsanız, bilin ki siz hiçbir zaman onların öğretmeni olmayacaksınız. Devlet tarafından atanan resmi kişi olacaksınız. Benim bu bağlamda söyleyeceğim çok şey var ama heyecanınızın farkındayım. Öğrencilerinizi muhakkak suretle ayırmayın. Onları ayırırsanız gökteki yıldızları ayırmış olursunuz.

21'nci yüzyılın beklentisine cevap vermemiz çok mühim. Örneğin Çin'deki üstün zekalı sayısı neredeyse Türkiye'nin nüfusu kadar. Öğretmenlik mesleği fedakarlık mesleği. Öğretmenin her zaman huzursuz olması lazım. Çocuğun huzuru için öğretmenin huzursuzluğu şart görünüyor. Yeni yönetim sisteminin inşası bağlamında hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Milli Eğitim Bakanı olmanın heyecanını yaşıyorum.

Ama emin olun ben sizin yerinizde olmayı çok isterdim. Sizin yapacağınız işlerle ilgili olarak bizim güvencemiz sizsiniz. Ben sadece ve sadece Türkiye'deki tüm öğretmenlere güvenerek bunu söylüyorum. Eğer çocuklarımız için bir şey yapacaksak, işbirliğine gireceksek hep beraber bunu tutup kaldırmamız lazım.

Bu sene 20 bin öğretmen atamasını gerçekleştirebiliyoruz. Umut güzel bir şeydir. Ama umut tacirliği iyi bir şey değildir. Bu konuyla ilgili ne gerekiyorsa, her türlü enerjimizi sarf edip gereken sonuçlara ulaşmayı diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz, hayırlı uğurlu olsun inşallah."

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ADAYLARINDAN İSTENECEK BELGELER

Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlayacak. Atanan adaylardan istenecek belgelerse şöyle sıralandı:

– Son altı ay içinde çekilmiş altı adet vesikalık fotoğraf

– Mal bildirimi (İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden temin edilecek),

– Elektronik başvuru formunun onaylı örneği,

– Başvuru esnasında 'Pedagojik Formasyon Belgesi' yerine resmi yazı ibraz edenlerden 'Pedagojik Formasyon Belgesi'.

– Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER NE İŞ YAPAR?

Sözleşmeli öğretmenler, kadrolu öğretmenlerin yaptığı gibi

– Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışırlar,

– Kadrolu öğretmenler hangi yetkilere sahipse, sözleşmeli öğretmenler de aynı yetkilere sahiptirler,

– Yetkili oldukları dersi anlatıp öğrencilerin öğrenme düzeylerini ölçecek sınavlar yaparlar