Güvenli barınmanın adresi

2010
yılında, üniversiteli gençlerin günümüz çağının etkileriyle değişen beklentilerini karşılayan, konforlu, temiz ve en önemlisi güvenli akademik yerleşkeler oluşturma hedefiyle yola çıkan Üniyurt 4 ilde hizmet veriyor. Gençlerin üniversite yıllarında hayatlarını kolaylaştıracak, huzurlu ve güvenli yaşam alanları oluşturan Üniyurt Afyon, Sakarya
, İzmir
ve Zonguldak
illerindeki hizmet veriyor. Üniyurt yetkilileri hizmetleriyle ilgili şu bilgileri verdi:
Binalarımız yürürlükte bulunan tüm deprem ve diğer yönetmeliklere uygun şekilde inşa edilmiş olup, yangın önleme ve ihbar sistemlerinde uluslararası standartlara sahiptir.
Tesislerimizin ve öğrencilerimizin güvenliği 7/24 kamera sistemi ve uzman güvenlik ekibi ile takip ediliyor
Yerleşkelerimizde kesintisiz internet, sosyal yaşam alanları, spor kompleksleri ve alışveriş imkânları ile öğrencilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz.
Her gün farklılaşan menülerle ve sektörün lider markaları eliyle, öğrencilerimize, kaliteli yemek imkânı sunuyoruz.
Hem fakülte eğitim binalarına, hem de şehir merkezine ve sosyal hayatın yoğun olduğu diğer noktalara düzenli ücretsiz ulaşım sağlıyoruz.
Ayrıca kariyer seminerleri, spor ve sanat faaliyetleri, şehir gezileri ve sosyal sorumluluk projeleri organize ederek gençlerimize Üniyurtlu olmanın farkını hissettiriyoruz.