İSÜ’nün hedefi küresel rekabet

Istinye Üniversitesi (ISÜ) güçlü akademik kadrosu ve arastırma odaklı vizyonuyla ögrencilerini küresel rekabette basarılı olabilecek donanımlara sahip bireyler olarak gelecege hazırlıyor. Liv Hospital ve Medical Park'ın egitimdeki gücü olan Istinye Üniversitesi saglık alanındaki basarısını mühendislik, iletisim, iktisadi ve idari bilimler, fen edebiyat alanlarına tasıyarak inovatif ürün gelistiren, girisimci, küresel rekabette rol alacak bireyler yetistiriyor. Ögrencilere egitim aldıkları alanda basarılarını artırmalarına destek verecek imkânlar sunuluyor. Her bölüm için farklılık gösteren bu imkanlar arasında alanında duayen isimlerden mentorluk almak, disiplinlerarası bitirme projeleri, girisimcilere melek yatırımcı destegi, AR-GE merkezlerinde ögrenci asistanı olarak çalısma, egitimin son dönemlerinde is ortamında ortak egitim, küresel ögrenci degisim programı gibi imkanlar öne öne çıkıyor. Tam burslu ögrenciler ücretsiz yüksek lisans ve MLP Grup bünyesinde is garantisi gibi imkânlara sahip oluyor. Programlama, simülasyon ve dijital teknolojiyi de odak noktasına alan ISÜ bünyesindeki Teknoloji Transfer Ofisinde bulunan Kuluçka Merkezi, Teknopark ve Girisimcilik Merkezi aracılıgıyla start-up ve girisimcilik kültürünü ögrencilere ulastırıyor.ISÜ akademik basarıyı çesitli burs alternatifleriyle destekliyor. Lise birincilerine ve dereceye giren ögrencilere maddi destek, yıldız lise mezunlarına burs, engelli bursu, akademik basarı bursu yanı sıra yenilikçi burs sistemi olan ISÜPASS ögrencilerin farklı alanlarda basarı ve yeteneklerine deger veriyor, ögrencilik hayatları boyunca bilim, sanat, spor, sosyal sorumluluk, inovasyon gibi farklı alanlarda ortaya koydukları çalısmaları ve yeteneklerini degerlendirerek burs imkânı sunuyor. ISÜ ÖSYM tam burslu yerlesen ögrencilerine sundugu farklı imkânlarla da öne çıkıyor. Sunulan ayrıcalıklı egitim imkânları fakülte ve bölümlerin hedef ve alanlarına göre degisiklik gösteriyor.ISÜ ögrencilerini kariyerlerine hazırlamak için uyguladıgı "Mentorun CEO Olsun programı" kapsamında farklı bölümlerden ögrencilerini alanlarında deneyimli profesyonellerle biraraya getiriyor. Ögrenciler kendi alanlarının önde gelen isimlerinden mentorluk alarak kariyerlerine hazırlanıyor.İSÜ AR-GE yatırımları ile öne çıkan ve milli ilaç, moleküler kanser, kök hücre, doku mühendisliği, üç boyutlu tıbbi ve endüstriyel tasarım, nörolojik bilimler alanlarındaki AR-GE çalışmaları ile dikkat çekiyor. Sağlık alanındaki gücünü ve birikimini Prof. Dr. Çetin Kaya Koç liderliğinde yapılandırılan mühendislik fakültesinin gücüyle birleştirdiği Tıbbi Yapay Zekâ Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde yapay zeka ve tıbbi araştırmaları bir araya getiren araştırmalar hayata geçiriyor. Merkez, biyonik görme, otomatik NMR görsel yorumlama sistemi ve bulut tabanlı hastalık ve tedavi sorgulama sistemleri projeleri üzerine çalışmalar gerçekleştiriyor.- Ekonomi ve Politika Uygulama ve Araştırma Merkezi - Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi- Moleküler Kanser Uygulama ve Araştırma Merkezi- Nörolojik Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi- Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi- Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi- 3D Tasarım ve Prototipleme Uygulama ve Araştırma Merkezi- Tıpta Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezi- Güvenlik ve Savunma Stratejileri Uygulama ve Araştırma Merkezi