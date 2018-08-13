YKS tercihlerinde yarın son gün

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS
) puanlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin kendi puanlarına uygun üniversite ve bölümler arasında yapacakları tercih süreci yarın tamamlanıyor. Hayallerindeki üniversiteye yerleşebilmek için zorlu bir tercih süreci geçiren adayların, yarın saat 23.59'a kadar tercihlerini sisteme girmeleri gerekiyor. tercihlerini yapan adaylar için süre yarın dolacak. TERCİH TÜYOLARI
Eğitim uzmanları, tercih işlemlerini henüz tamamlamayan adayların yapacakları 24 tercih arasında okumayı planlamadıkları bölümleri koymamaları tavsiyesinde bulunuyor. Uzmanlar, öğrencilerin okumayacakları üniversitelere yerleştirilmeleri halinde bunun bir kez daha sınava girdiklerinde dezavantaj olacağını belirtti.
Tercihte başarı sıralamasının önemine dikkat çeken uzmanların öğrencilere önerileri şöyle:
İlk 5 tercihi sıralamanızın 70-80 bin altıyla öğrenci alan programlardan yapın.
Sonraki 5 tercihinizi sıralamanızın 50-60 bin altıyla öğrenci alan programlardan yapın.
10-15'inci tercihleriniz sıralamanızın 40-20 bin altıyla öğrenci alan programlardan olsun.
15-20 tercihinizi ise sıralamanızla eş değer sıralamalarla öğrenci alan programlardan olsun.
Son 4 tercih ise yerleşme ihtimaline karşı yine okunması planlanan programlardan olsun.