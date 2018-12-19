Öğrenciler matematikte döküldü Değişen soru tipi yanılttı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, bu yıl ilki gerçekleştirilen 2018 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarına göre öğrencilerin performansını içeren değerlendirme raporu hazırlandı. "2018 Liselere Geçiş Sistemi-Merkezi Yerleştirme ile Yerleşen Öğrencilerin Performansı"nda öğrencilerin sınavdaki durumlarına ilişkin detaylı analizler yapıldı. Rapora göre öğrenciler en yüksek başarıyı 16.48 ortalama ile Türkçe'de, en düşük başarıyı ise 6.99 ortalama ile matematik testinde gösterdiği ortaya çıktı. Başka bir deyişle LGS'yle bir liseye yerleşen öğrenciler matematik testindeki soruların yüzde 35'ini doğru yanıtladı. Bu oran sınavı kazanamayan öğrencilerle birlikte yüzde 24.8"e düşüyor.



SORU TİPİ ÖĞRENCİYE YABANCI GELDİ

Kültür Okulları Eğitim ve Rehberlik Direktörü Salim Ünsal'ın hazırladığı çalışmaya göre öğrenciler Türkçe'deki soruların yüzde 82.4'ünü, fen bilimlerinde yüzde 65.3'ünü, yabancı dilde de yüzde, 77.8'ini doğru yanıtladı. İnkılap tarihi ve din kültüründe ise başarı oranı yüzde 90'ı geçti. Ancak MEB'in raporunda sınavı kazanamayan öğrencilerin performansları dikkate alınmadı. LGS'yle bir liseye yerleşemeyen öğrencilerin performanslarının dâhil edilmesiyle başarı yüzdelerinin düştüğüne dikkat çeken Ünsal "Öğrencileri değişen soru tipleri yanılttı. Matematikte öğrencilerin bilgisinin yanı sıra yorum ve muhakeme gücünü ölçen sorular vardı. Alışkın olmadıkları soru kalıpları matematikteki başarı oranını düşürdü" dedi.



ARTIK EZBER SORULARI OLMAYACAK

Öte yandan haziran ayında ikinci kez yapılacak LGS'de yorum ve analiz gücünü ölçen soru tiplerinin sadece matematikte değil her testte çıkması bekleniyor. MEB'in yayımladığı örnek sorulara göre artık hiçbir testte ezberi ölçen sorulara yer verilmeyecek. Bu yıl 900 bine yakın 8'inci sınıf öğrencisinin katılması beklenilen LGS'de Türkçe'de bile görsel soruların çıkması bekleniyor. Öğrenciler bol grafikli, uzun paragraflı sorularla karşılaşacak. Bu yılki sınavın daha seçici nitelikte olacağı konusunda uyarıda bulunan uzmanlar "Öğrenciler eski soru tiplerini artık tamamen unutsun. Çalışmalarını MEB'in yayımladığı soru tipleri üzerinden yapsın. Bol bol kitap okuyarak muhakeme yeteneklerini geliştirsinler" uyarısında bulundu.

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