Minik öğrencilerden büyük başarı

İstanbul Bakırköy'de bulunan Ataköy Atatürk Ortaokulu'nun 8. sınıfında öğretim gören Ilgın Gündoğdu, İrem İnanç, Atahan Kutlu, Esma Eryılmaz ve Helin Akıncı isimli 5 minik Bilim Kurgu ve Polisiye türünden iki kitap kaleme aldı.

İLK GÜNDEN YOK SATTI

Ilgın Gündoğdu ve İrem İnanç; 'Çözülemeyen Denklem', Atahan Kutlu, Esma Eryılmaz ve Helin Akıncı ise 'Ya Olursa' kitabını yazdı. Bilim Kurgu ve Polisiye türünde beraberce yazılmış bu eserler, okulun küçük yazarlarını yazarlık yolundaki ilk adımları oldu. Okulda öğrenim gören diğer öğrencilere örnek olan bu kitaplar herkesi heyecanlandırırken küçük yazarların kitapları ilk günden yok sattı.

"HEPİMİZİ GURURLANDIRDI"

Türk Edebiyatı'na güzel bir katkı sağlayan bu projeyi okulun Türkçe ve Rehber Öğretmeni olan Aysel Gündüz yürüttü. Gündüz SABAH'a yaptığı açıklamasında şunları söyledi: "Amacımız yazarlığa küçük yaşta gönül vermiş olan bu öğrencilerimizi yüreklendirmek, farklı bir proje ile birlik olmalarını sağlamak ve yaşıtlarına örnek teşkil etmeleriydi. Onların gözlerindeki ışığı görmek ve başarılarına ortak olmak okulca hepimizi gururlandırdı. Dileriz ki okuyan ve yazan nesiller her geçen gün ülkemizde çığ gibi büyüsün."





"GELECEK NESİLLERE ÖRNEK OLMAK…"

Okul Müdürü Acem Yıldırım ise öğrencilerin bu başarısının kendisini onurlandırdığını belirterek şunları söyledi: Bu kitap değerli çocuklarımın yazarlık sevdasının bir ürünüdür. Kitap okuma alışkanlığına sahip olmak büyük bir erdemdir. Ancak henüz on iki, on üç yaşında iken yazarlığa adım atmak da ayrı bir yetenek, azim ve kararlılık gerektirir. Yazmaya gönül vermiş bu beş öğrencim, bir araya gelerek büyük bir iş başararak bizi onurlandırdılar. 2023 Eğitim vizyonunu okul olarak çalışmalarımızla hayata geçiriyoruz. Kitap okuma davranışının gelişmesi için çok çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi de küçük yazarlar yetiştirerek gelecek nesillere örnek olmak. Bize bu gururu yaşatan sevgili öğrencilerimi yürekten tebrik ediyor, değerli Türkçe öğretmenimiz Aysel Gündüz'e de teşekkürlerimi sunuyorum."

"CESARET VE EĞİTİMLE…"

SABAH'a konuşan minik yazarlar ise çok mutlu olduklarını, ileride de kitap yazmaya devam edeceklerini ve yazarlık sevdalarının bu kitapla daha da arttığını söyledi. Arkadaşlarına ve öğretmenlerine kitaplarını imzalarken çok heyecanlı olduklarını dile getirdi. Öğretmenlerinin kendilerine verdiği cesaret ve eğitimle böyle bir işe giriştiklerini ve sonucunda çok güzel bir iş çıkardıklarını ifade etti.