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'Lise son sınıfta ders işlenmeyecek' iddialarına 'den yalanlama

Milli Eğitim Bakanlığından, bir gazetede yayımlanan haberde yer alan "Yeni düzenlemeyle lise son sınıfta ders işlenmeyecek" ifadesinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

AA Eğitim Haberleri
Giriş Tarihi: 23.12.2018 10:07
'Lise son sınıfta ders işlenmeyecek' iddialarına MEB'den yalanlama

Milli Eğitim Bakanlığından, bir gazetede yayımlanan haberde yer alan "Yeni düzenlemeyle lise son sınıfta ders işlenmeyecek" ifadesinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, bugün bir gazetede yayımlanan, "Lise son, sınava hazırlık yılı olacak" başlıklı habere ilişkin açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu haberdeki 'Yeni düzenlemeyle lise son sınıfta ders işlenmeyecek' ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır. Sayın Bakanımızın bu konuda yapılacak düzenlemelere ilişkin medyaya yansıyan açıklamalarıyla örtüşmeyen haber, yorum ve değerlendirmeleri teyit etmediğimizi bildiririz. Konuya ilişkin yapılacak düzenlemeler bütüncül bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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'Lise son sınıfta ders işlenmeyecek' iddialarına MEB'den yalanlama
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