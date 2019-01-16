Öğrenciler İngilizce’ye 300 milyon TL harcadı

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Türkiye'de ağırlıklı olarak üniversite öğrencilerinden oluşan yaklaşık 250 bin kişi İngilizceyi öğrenmek için çeşitli kurslara gidiyor. Kursiyerlerden alınan ücret bin ila 5 bin arasında seyrediyor. İngilizce kurslarına ayrılan yıllık ücret ise yaklaşık 300 milyon lira. Ancak alınan verim çok iç açıcı değil. Education First tarafından anadili İngilizce olmayan 1.3 milyon kişinin katılımıyla geçen yıl yapılan İngilizce yeterlilik araştırmasına göre Türkiye 88 ülke arasında 73'üncü sırada yer alıyor.Uzmanlar gramer bazlı eğitim metotlarına ağırlık verildiği sürece kurslara para harcanmaya devam edileceğini belirtiyor. Konuya kökten bir çözüm sağlamak için yabancı dil eğitimiyle ilgili hedefler 2023 Eğitim Vizyonu'nda da yer aldı. İngilizce öğreniminde okullarda interaktif döneme geçilecek.Yabancı Dil Uzmanları Suat Gürcan ve Rıdvan Gürbüz ilkokuldan itibaren yıllarca İngilizce eğitimi verilmesine rağmen bireylerin dildeki dört temel beceriye, özellikle İngilizce konuşma becerisine çok az sahip olduğuna dikkat çekti. Bu eksikliği gidermeye çalışmak için öğrencilerin kurslara hücum ettiğini belirten Gürcan ve Gürbüz " Ancaksadece gramer bazlı eğitimler, İngilizceye kâğıt üzerinde katkı sağlıyor. Kurs bittikten sonra harcanan zamandan ve paradan yakınan kişiler ya gündelik hayata geçiremediği İngilizce'nin öğrenilebilirliğini ya da eğitimcinin öğretme becerisini sorguluyor. Yabancı dil öğrenimini ders başlığı altından kaldırıp eğlenceli bir hale dönüştürmek gerek" diye konuştu.Konu 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi'nde de geniş bir yer aldı. İngilizce eğitimi gramer ağırlıklı olmaktan çıkarılarak daha interaktif bir hale getirilecek. TRT ile iş birliği yapılarak çizgi film animasyon vb. konularda alt yazılı ve doğrudan yabancı dilde üretilmiş özgün prodüksiyonlar kazandırılacak. Öğrencilerin anadili İngilizce, Almanca, Fransızca olan öğretmenleri izleyebilmeleri, yaşayan dile ulaşmaları, çevrimiçi yazma ve tartışma etkinliklerini yapabilmeleri için dijital ortamlar oluşturulacak. Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerindeki içerik havuzunu genişletmek üzere ulusal ve uluslararası yayıncılardan yenilikçi dijital kaynaklar temin edilecektir. Tüm dijital içerikler öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma dil becerilerinin bütüncül olarak geliştirildiği temalar bağlamında tasarlanacak. Öğretmenler ve eğiticiler yaz tatilinde yurt dışı öğretmen eğitimi sertifika programlarına gönderilecek.