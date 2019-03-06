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Okula başlama yaşı 69 aya çıkıyor

ANKARA Eğitim Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2019
Okula başlama yaşı 69 aya çıkıyor
Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, Öğretmen Meslek Kanunu'nun tamamlanmak üzere olduğunu, okula başlama yaşının ise 69 aya çıkarılacağını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da okula başlama yaşıyla ilgili şu bilgilendirme yapıldı: "69, 70, 71 aylık çocukların ilkokul 1. sınıfa kaydı zorunludur ancak veli isteğiyle 1 yıl erteleme yapılabilecektir. 66, 67, 68 aylık çocuklar, okul öncesi eğitim kurumu aday kaydına alınır ancak veli isteğiyle ilkokula 1 yıl erken başlayabilir. Söz konusu düzenleme, 2019- 2020 eğitim öğretim yılı itibarıyla uygulanacaktır."
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Okula başlama yaşı 69 aya çıkıyor
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