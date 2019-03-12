AKTS nedir? AKTS açılımı ne demektir?

Avrupa Birliği (AB) tarafından 1980'lerin sonuna doğru geliştirilen AKTS, geçtiğimiz yıllar içerisinde ülkemizde de kabul görmüş ve şu anda aktif olarak kullanılmaktadır. AKTS'nin temel amacı farklı ülkelerin eğitim kurumlarında öğrenim gören değişim öğrencilerinin aldıkları derslerin sonuçlarının olabildiğince adil bir biçimde ilgili kurumlarca karşılıklı olarak tanınmasını sağlamaktır.
Başlangıçta kredi transferi için düşünülen bu kredi sistemi, son yıllarda, kurumsal, ulusal, uluslararası ve Avrupa ölçeğinde kredi toplama amacıyla da kullanılmaktadır. Öğrenci merkezli iş yüküne dayalı bu kredi sistemi ile üniversitelerde ilk kez karşılaşan on binlerce öğrenci, 'AKTS nedir?' sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırıyor. İşte, Avrupa Kredi Transfer Sistemi hakkında o detaylar...
AKTS öğrenci merkezli, öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi sistemidir. Genellikle yükseköğretim kurumlarında kredi tanımı, öğretenle temasta bulunulan süre, öğrenme edinimleri ve öğrenci iş yükü gibi kıstaslara dayalı olmaktadır.
AKTS, öğrencinin bir akademik yıl boyunca tam zamanlı çalışmasıyla oluşan öğrenci iş yükü yılda 36/40 hafta ve 1 kredi 25-30 saatlik bir çalışma saati yerine geçer. İş yükü öğrencilerin gerekli öğrenim çıktılarını tamamlamayı gerçekleştirmesine dayanır. AKTS'de öğrenci iş gücü, derslere devam, seminer, bağımsız çalışma ve sınavlar vb. içerir. Öğrenim çıktıları, öğrencinin öğreneceklerinin, anladıklarının belirlenmesinin veya uzun veya kısa süreli öğrenme ilerlemesinin yeterlilğinden sonra yapabileceklerinin yeterlilikleridir.
Öğrencinin performansı, yerel/ulusal notlarla belgelendirirlir. AKTS not eklemesi iyi bir uygulamadır. Kredi transferinde AKTS not derecesi, öğrencilerin temel istatistiklerine göre sıraya dizilir/belirlenir.Bu nedenle, öğrenci performansı hakkındaki istatistiksel verilerin olgunlaşması, AKTS not sistemine başvurmak için ön koşuldur.
Notlar, öğrenciler arasında not geçişi ile takip ettiği şekilde belirlenir :
A> mükemmel %10
B> sonraki %25
C> sonraki %30
D> sonraki %25
Akademisyenler ise derslere AKTS kredisi verirken derslerin içeriklerini de gözden geçirmek durumda kalmaktadırlar çünkü AKTS prensiplerine göre derslerini yeniden kredilendirirken öğrencinin çalışma süresini, dersin zorluğunu, öğrenim hedeflerini ve dersin öğrenciye olan mesleki katkısını göz önünde bulundurmak zorundadırlar. Bu zorunlulukta derslerin içeriklerinin yenilenmesine ve dolayısıyla eğitim kalitesinin artmasına yol açmaktadır.