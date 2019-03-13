Büyük bir açık kapanacak

BUGÜN NELER OLDU

Moderatörlüğünü SABAH Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun yaptığı zirvenin ilk panelinde tasarım ve beceri atölyelerinin eğitimdeki önemi konuşuldu. Usturlab Atölye'nin Kurucusu Sümeyye Ceylan çocukları doğayla buluşturan çalışmalarının önemini anlattı. Orman Kaşifleri Projesiyle 6 yılda 32 bin 50 çocuğa ücretsiz tabiat eğitimi verdiklerini Anlatan Ceylan "Matematiği dört duvar arasına kapatmamalıyız. Mekânın öğrenmede çok önemli bir rolü var. Çocuklar doğada ve atölyelerde gerçekten çok yüksek kazanımlarla öğrenebiliyorlar. Tasarım ve beceri atölyelerinin gerçekten çok büyük bir açığı kapatacağına inanıyorum" dedi.Panelin ikinci konuşmacısı Prof. Dr. Selçuk Özdemir ise yaratıcı düşünmenin önemine vurgu yaptı. Son 20 yılda büyük bir emek değişimi olduğuna dikkat çeken Özdemir "Daha önce bireylerin yaratıcı işler yapması beklenmiyordu. 'Önüne gelen işi yapsın yeter' deniliyordu. Ancak artık bu işleri yapay zeka teknolojisi yapabiliyor. Bu dönemde herkesin yaratıcı düşünceye sahip olması gerekiyor. Çocuklara hayal ettiklerini çok erken yaşta hayata geçirebilecekleri ortamlar sağlanmalı" dedi.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Danışmanı İpek Coşkun da tasarım ve beceri atölyeleriyle ilgili çalışmalar konusunda bilgi verdi. Bu çalışmayla Türkiye'nin ilk defa dünyayla paralel bir şey yaptığını söyleyen Coşkun "Ne eğitimde ne işte dediğimiz, Türkiye'de binlerce atıl genç var. Bunun ekonomideki götürüsü yıllık 18 milyar dolar. Oysaki tasarım ve beceri atölyeleri için tek bir öğrenci başına maliyet 500 Lira. Biz çocuklara çok erken müdahale etmek istiyoruz. Bunlar bir hobi sınıfı olmayacak, gerçekten derin öğrenmeyi hedefleyen ortamlar. Bir drama sınıfından çok daha kolay ve rahat matematik öğrenecekleri atölyeler olacak" bilgisini verdi.SABAH Gazetesi İcra Kurulu Üyesi ve Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman ise "İçerisinde bulunduğumuz çağın gerektirdiği becerilere sahip, milli kültür ve değerlerimizi taşıyan, insan olmanın ortak değerleri ile pekiştirilmiş bir eğitim, hepimizin ortak hedefidir" dedi. Konuşmasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Eğitim ve öğretim özünde insandır. İnsana dair olumlu ve olumsuz herşeyi eğitimin içerisinde bulmak mümkündür" sözlerine atıfta bulunarak başlayan Uzman "Amacımız çocuklarımızı geleceğin dünyasına hazırlarken, hem mana ve hem de madde alemi ile kuşatan dengeli bir yolculukta eğitmek ve geliştirmek olmalıdır" dedi.