Marmara İletişim’de dijitalleşme ve yapay zeka konferansı

Gazetecilik Bölümü Bilişim Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Sefa Sütçü'nün daveti üzerine 12 Mart 2019 tarihinde saat 15.00'te Ömer Halisdemir Kongre Salonu'nda Bilişim Yüksek Lisans Programındaki E-MİY dersine katılan Çam ve Aksoy, öğrencilere Basın İlan Kurumunun dijital dönüşüm sürecindeki çalışmalarını ve yapay zeka uygulamalarını anlattı.





Prof. Dr. Sütçü'nün takdiminin ardından ilk konuşmayı yapan Çam, Basın İlan Kurum hakkında katılımcılara genel bilgiler vererek yazılı basının dijital dönüşümü bağlamında Kurumun çalışmalarını anlattı. Kurum ve Valiliklerin görev alanında resmi ilan yayınıyla alakalı 1.200'ün üzerinde gazete ile Kurum görev alanında 900'ün üzerinde dergi statüsünde süreli yayının olduğunu kaydeden Çam, BİK'in kurulduğu 1961 yılından bu yana basına destek olduğunu ve basının gelişmesi için birçok çalışma yapıldığını söyledi. Teknolojik gelişmeler ışığında Kurumun tüm çalışmalarını dijital ortama aktardığını söyleyen İlan Hizmetleri Müdürü Çam, resmi ilan yayınlayan gazetelerin yazılı basında olduğu gibi dijital mecralarda da yer almaları konusunda birçok mevzuat düzenlemesi yapıldığını, bunun yanında birçok eğitim faaliyeti yürütüldüğünü belirtti. Çam, BİK'in, geleceğin basınına giden süreçte gazetelerle birlikte mesafe aldığını bildirdi.





Bilgi İşlem Müdürü Emin Aksoy da yapay zeka konusunda Kurumdaki uygulamaların yanı sıra gündelik hayattaki kullanım örneklerinden yola çıkarak katılımcılara bilgiler verdi. Günümüzde herşeyin veriler üzerinden yönetildiğini ve büyük firmaların temelinde veri olduğunu söyleyen Aksoy, BİK'in veri bağlamında bir maden üzerinde bulunduğunu ve bunu en iyi şekilde kullanmak için çaba sarf ettiklerini belirtti.