MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 MSÜ tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

Nisan ayının sonunda başlayan başlayan Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci temini için tercih süreci 17 Mayıs'ta sona erdi. MSÜ'nün ilgili ekranı aracılığıyla işlemlerini sona erdiren adaylar, sonuçları beklemeye başladı. Bu bağlamda, '2019 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu Google üzerinden en çok sorgulananlar arasında dikkat çekiyor. Sizler için hazırladığımız haberimizde, Milli Savunma Üniversitesi tercih sürecine dair tüm merak edilenleri derledik.

2019 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haberimizin ilerleyen sayfalarından MSÜ tercih sonuçları hakkında bilgileri bulabilirsiniz.

İşte ayrıntılar;