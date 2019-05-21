Matematik dersi almadan sınıf geçmek yok

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerde uygulanacak yeni eğitim modeline ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Ortaöğretimde matematiğin seçmeli olduğu konusunda yanlış içeriklerin dolaştığını vurgulayan Selçuk, "Hiçbir öğrencinin matematik dersi almadan bir üst sınıfa geçmesi mümkün değildir. Bu kadar net. Buna rağmen aksini iddia eden varsa nedenlerini konuşmaya gerek yok" açıklamasını yaptı.Bu arada Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, YKS'de 2024'ten önce değişiklik olabileceği yönündeki bazı haberler üzerine bilgilendirme yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi:"Bakanımız, Ortaöğretim Tasarım Tanıtım Toplantısı'nda ortaya konulan tasarımla üniversiteye giriş sınavı arasındaki bağlantıya dikkat çekmiş, ihtiyaç duyulan değişim sürecinin YÖK ile yapılacak istişarelerle ilerleyeceğini ifade etmiştir. Söz konusu açıklamada, YKS'ye ilişkin değişimin en erken 2024'te ortaöğretim tasarımıyla uyumlu olarak ele alınabileceği açıkça vurgulanmış olup bu tarihten önce üniversite sınavında değişiklik olacağına dair bir ifade kullanılmamıştır."