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tablo, ’de uzun paragraf

CEYDA KARAASLAN
CEYDA KARAASLAN Eğitim Haberleri
Giriş Tarihi: 31.5.2019
Matematikte tablo, Türkçe’de uzun paragraf
Türkiye genelindeki bin 526 liseye yerleştirmede kullanılacak Liselere Giriş Sınavı (LGS) yarın iki oturum halinde yapılacak. Geçen yıl 60 dakika olan sayısal alan süresi MEB'in aldığı kararla 20 dakika daha uzatıldı. Buna göre, sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak. Sınavda ezbere dayalı soru sorulmayacak. MEB'in yayınladığı örnek sorular dikkate alındığında Türkçe ve sosyal sorularında bir tek metin üzerinden birkaç kazanımı sorgulayan sorulara yer verilecek. Bu yıl da Türkçe'de uzun paragraflı soruların yer alması bekleniyor. Matematikte de bilginin yanı sıra analizi ön plana çıkaran tablo ağırlıklı sorular yer alacak. Din Kültürü'nde de güncel ve kültürel olayları bir paragrafta toplayıp dersin kazanımlarını sorgulayan net soruların çıkması bekleniyor. Sonuçlar ise 24 Haziran'da açıklanacak.
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Matematikte tablo, Türkçe’de uzun paragraf
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