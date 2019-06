Şampiyon sayısı artacak

BUGÜN NELER OLDU

Bu yıl ikinci kez uygulanan Liselere Giriş Sınavı'nın (LGS) soru ve cevapları dün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Sayısal ve sözel olmak üzere iki bölüm halinde yapılan LGS'de ezbere dayalı soru yer almadı. Sorular öğrencinin analitik düşünce gücünü, yorum kabiliyetini ölçen, "yeni nesil soru tipi" olarak adlandırılan nitelikteydi. Öğrenciler, çok alışık olamadığı, daha çok TİMSS ve PİSA sınavlarında çıkan soru tiplerine benzediği için geçen yılki LGS'de oldukça zorlanmıştı. Geçen yıl soruların tamamına doğru cevaplandırarak tam puan alanların sayısı yalnızca 18'di. Ancak tüm branşlarda değerlendirildiğinde bu yılki sınavın geçen yıla göre daha kolay olduğunu ve öğrencilerin de artık yeni nesil sorulara alıştığını belirten uzmanlar şampiyon sayısının aratabileceğini öngörüyor. Sınavla ilgili SABAH'a değerlendirmede bulunan Oğuzkaan Koleji Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz "Tüm branşlar geçen yıla göre birlikte değerlendirildiğinde sözel bölüm sorularının biraz daha zorlayıcı, sayısal bölüm soruları her ay yayınlanan örnek sorulara benzer şekilde ve geçen yıla göre daha az zorlayıcı olduğu görülüyor. Geçen yıla göre tam yapan öğrencilerin sayısı artacaktır. LGS bir sıralama sınavı olduğundan sınavın zor ya da kolay olması yerleştirme sonuçlarını değiştirmeyecektir. Sadece geçen yıl örneğin 90 netle girilen bir okula bu yıl 93-94 netle girilebilecektir" dedi. LGS'deki soruların MEB'in yıl boyunca yayınlamış olduğu örnek sorularla uyumlu olduğunu vurgulayan Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt ise "Konu eksiği bulunmayacak şekilde düzenli çalışan, sorgulayarak öğrenme biçimini benimseyen ve yorum yapabilme gücü yüksek öğrencilerin zorlanmadan yapabileceği bir sınav olmuştur. Günlük hayatla ilişkilendirme ve temel bilgileri yorumlama ağırlıklı bir sınav uygulanmıştır" diye konuştu.Öte yandan LGS eleyici bir sınav olduğu için her testte çeldiricisi yüksek seçenekleri olan sorular yer aldı. LGS'deki her bir testi analiz eden uzmanlar hangi soruların eleyici olduğunu da şöyle sıraladı:A kitapçığındaki 4,5, 7,17,18,19 ve 20'inci sorular Türkçe testinde eleyici özellik taşıyor. Bu soruların tamamı da üst bilişsel süreçleri ölçmeye dayalı sorular olarak dikkat çekiyor .A kitapçığındaki anlatım bozukluğu ve cümlenin öğeleri bilgisini ölçen 3.soru öğrencileri zorlamıştır. Yine A kitapçığındaki 13'üncü soru yazım kuralları sorusu olmasına ve üstte açıklayıcı bilgi verilmesine rağmen çocukları zorlayacak nitelikte hazırlanmış.Müfredat dışı soru yok. Sorular geçen yıl uygulanan sorulara benzer şekilde hazırlanmış ancak çeldiriciler geçen yıla göre güçlülük derecesi artırılmış. Öğrencilerin gerekli bilgiye sahip olmadan yorumlayıp çözemeyeceği 4 soru sorulmuş.Yıl içinde yayınlanan örnek sorulara benzer şekilde sorulmuş. Okuduğunu anlama ve yorumlama sorularına yer verilmiş. Hem bilgi gerektiren hem de farklı konulara yönelik bilgileri birleştirmeyi gerektiren sorular sorulmuş. Genel olarak geçen yıla göre öğrencileri biraz daha zorlamıştır.Sorular uzun işlemlerden ziyade okuduğunu anlamayı ve mantık yürütme becerisi gerektiriyor. Soruların tamamına yakını grafik ve şekil okuyup yorumlama becerisi gerektiriyor. Geçen yıla göre sorular biraz daha kolay hazırlanmış. Her bilgi düzeyindeki öğrencilerin yapabileceği sorulara yer verilmiş. Kazanım dışı soru sorulmamış.Geçen yılki sorulara göre bu yılki sınavda paragraf soruları kısaltılarak kolaylaştırılmış. Sorular çok net hazırlanmış, çelişkili ve anlaşılmayan soru yok. A kitapçığı 9-14-15. sorular eleyici sorular olarak görülüyor. Son işlediğimiz elektrik ünitesinden beklediğimizden daha fazla soru sorulmuş.İngilizce soruları öğrencinin doğru okuyup anlamasını ve yorum yapabilmesini ölçecek şekilde hazırlanmış. Ayrıca tablo okuma becerisi ve kelime bilgisini ölçen sorulara yer verilmiş. Sorular genel olarak ders kitabındaki kazanımlara uygun olarak hazırlanmış. Her ay yayınlanan örnek sorular bu sorulara göre daha zordu. Yayınlanan örnek sorularda paragraflar daha uzundu ve daha fazla yorum becerisi gerektiriyordu.LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürecek. Okul notları dikkate alınmayacak. LGS puanı tek puan türünden hesaplanacak. Puan hesaplamasında LGS testlerinin katsayıları önemli olacak. Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinin katsayıları 4, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil testinin katsayısı ise 1 olacak. Puanlar şu aşamalara göre hesaplanacak:Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek.Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak.Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilecek.Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanacak.Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilecek.Her alt test için hesaplanan standart puanlar, altta verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunacak.