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lise nakil tarihleri belli oldu mu? 2019 ve nakil başvuru ne zaman?

tercih sonuçlarının açıklandığı haberi ’in resmi sitesi üzerinden duyuruldu. Yüzbinlerce öğrencinin tercih sonuçlarını öğrenmesinin ardından gözler nakil başvurularına çevrildi. LGS tercihleri 1 Temmuz günü başlamış ve 12 Temmuz’da sona ermişti. Tercih işlemlerinde öğrencilerin puanlarına göre okullara yerleştirme yapıldı. Bu dakikadan sonra ise gözler ‘Lise kayıt ve nakil başvuruları ne zaman yapılacak’ sorusuna çevrildi. İşte bu sorunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 22.7.2019 10:32 Güncelleme Tarihi: 22.7.2019 10:32
LGS lise nakil tarihleri belli oldu mu? 2019 MEB lise kayıt tarihleri ve nakil başvuru ne zaman?

Liselere Geçiş Sınavı tercih işlemleri sonuçları bugün MEB tarafından resmi olarak açıklandı. Adaylar şu sıralar hangi okullara yerleşim sağladıklarını merak edip araştırıyorlar. 2019-2020 eğitim ve öğretim dönemini iyi bir okulda sürdürmek isteyen bireyler girdikleri sınavlar neticesinde aldıkları puanlarla okullara yerleşecekler. Bu nokta da yerleşim sağladıkları okulları öğrenen veya adresine yakın olan yerlere yerleşecek olan öğrenciler, 'Lise kayıt ve nakil tarihleri ne zaman' sorusuna yanıt arıyorlar. Peki, nakil başvuru ne zaman yapılacak? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı…

LİSE KAYIT VE NAKİL TARİHLERİ NE ZAMAN? NAKİL BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

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LGS lise nakil tarihleri belli oldu mu? 2019 MEB lise kayıt tarihleri ve nakil başvuru ne zaman?
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