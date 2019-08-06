Üniversite boş kontenjanları nasıl ve nereden öğrenilir? 2019 YKS üniversite boş kontenjanları ve taban puanları sorgulama

Yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiren Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Sonuçların ardından istedikleri fakülteyi kazanan adayların heyecanı sürerken, herhangi bir programa yerleşemeyenler ise YKS ek tercihleri beklemeye başladı. Bu doğrultuda da, üniversite boş kontenjanları ve taban puanları sorgulama hakkındaki araştırmalar da yoğunlaştı. Öte yandan, sonuçların ardından YÖK tarafından yayımlanan raporda, lisans ve ön lisans programlarında geçen seneye göre 57 bin 275 kişilik azalma yaşandığı ve 71 bin 233 kontenjanın boş kaldığı açıklandı.

ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI SORGULAMA

Bilindiği üzere, herhangi bir yere yerleşemeyen adaylara ek tercih hakkı tanınacak. Ek yerleştirme sürecinde yeni bir tercih kılavuzu yayınlanacak. Peki, üniversite boş kontenjanları nasıl ve nereden sorgulanır? Haberimizin ilerleyen sayfalarından 2019 YKS taban puanları ve arda kalan kontenjan bilgilerine kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.