Mardin’den robotlara başarı öyküsü

Şeyhmus Aca 2001'de Mardin'in Arap köylerinden biri olarak bilinen Yeşili ilçesi'nde doğdu. Üç kardeşin en küçüğüydü. Hiç Türkçe bilmeden ilkokul okudu. Başarılı bir öğrenciydi. İlkokul öğretmeninin yönlendirmesiyle Darüşşafaka'nın sınavlarına girdi. Kazandı. Çat pat Türkçesiyle İstanbul'un yolunu tuttu. Türkçe'yi burada öğrendi. Kısa bir süre sonra okulun robot takımına katıldı. Okulunu 5 kez ABD'de temsil etti. Robot yarışmalarında NASA'nın takımlarıyla yarıştı. Dünya şampiyonu oldu. Bu yıl liseden mezun olan Şeyhmus tam burslu olarak Koç Üniversitesi makine mühendisliği bölümünü kazandı.

ÜÇ DİL ÖĞRENDI

İlkokula başlayana kadar hiç Türkçe bilmeyen Şeyhmus Darüşşafaka'nın sınavına da çok az bildiği bir Türkçe'yle girdi. Mardin'deki evlerinde hala Arapça konuştuklarını anlatan Şeyhmus Darüşşafaka'ya geldiği ilk günü SABAH'a şöyle anlattı: "Annem önce sıcak bakmadı. 'Oğlum seni nasıl gönderelim İstanbul'a' dedi. Onu da öğretmenim ikna etti. İlk gün okula annemle geldim. Annemin elini bırakıp bir anda diğer çocukların yanına koşmuşum. Darüşşafaka sayesinde gördüğüm yerleri, Mardin'de kalmış olsaydım haritada bile gösteremezdim. Ben buraya geldiğimde Türkçem bile iyi değildi. Şimdi İngilizce'de de gayet iyiyim. Almancam da fena değil"

PENSEYLE BAŞLADI

8'inci sınıfta fen öğretmeninin yönlendirmesiyle robot kulübüne katılan Şeyhmus "İlk girdiğimde tek bildiğim pense, tornavidaydı ama aylar, yıllar geçtikçe NASA'ya rakip robotlar yaptık" dedi. 2017'de San Francisco'da Şeyhmus ve takımı şampiyon oldu. Birkaç hafta sonra Houston'da dünya şampiyonasına katılan Şeyhmus "Orada da 'Takım Ruhu' ödülü aldık ki bu Türkiye için de bir ilkti. NASA'nın takımlarına karşı yarıştık" diye konuştu.

ÇİNLİLERE MENTOR OLDU

Şampiyonadan 2 ay sonra Çin Hükümeti'nin özel davetiyle robotik kulüplerine mentorluk yapmak üzere Çin'e gitti. 10 gün boyunca Çinli öğrencilere destek verdi. 2018'de yine ABD'de Türkiye'yi temsil etti. Takımı Chicago'da yine şampiyon oldu.



PSİKOLOJİ DE OKUYACAK

KOÇ Üniversitesi makine mühendisliği bölümünü tam burslu kazanan Şeyhmus psikoloji de okumak istiyor. Yakın zamanda robotlara bilinç de ekleneceğini anlatan Şeyhmus "Yani makineleri daha iyi anlayabilmenin yolu da bir anlamda psikolojiden, insan davranışlarını da daha iyi analiz etmekten geçiyor. Türkiye'nin robotik alanındaki ilerlemesine destek olmak en büyük hedefim" dedi.