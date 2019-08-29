KYK yedek yurt başvurusu ne zaman? KYK yedek yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar!

KYK yurt sonuçlarının açıklamasıyla birlikte yedek yurt başvuruları 2019 yılında yoğun ilgi görmeye başladı. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yedek yurt başvurusu kurumun resmi sitesinden yapılacak. Yedek yurt kesin kayıtlarını yaptırmayanların yedekleri anlamına geliyor. Kesin kayıt döneminin sona ermesinin ardından, "yurt yedek" olan öğrenciler başvuru yapabilecek. Peki KYK yedek yurt başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır? İşte merak edilen detaylar…

KYK YEDEK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

KYK yedek yurt başvurusu hakkında merak edilenlere haberimizde değindik.

Yurt yedek öğrenciler, kesin kayıtlarını yaptırmayanların yedekleri anlamına geliyor. Kesin kayıt döneminin sona ermesinin ardından, "yurt yedek" olan öğrenciler başvuru yapabilecek.