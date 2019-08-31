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puan türleri nelerdir? (P1,P2,P3) alım yapan kurumlar hangileri? İşte detaylar!

Kamu Personeli Seçme Sınavı () sınav sonuçlarının açıklanmasıyla puan türleri yoğun ilgi görüyor. A Grubu ve Öğretmenlik sınav sonuçları ile birlikte KPSS puan türleriyle alım yapan kurumlar araştırılıyor. Devlet kadrosunda çalışmak isteyen on binlerce vatandaş için puan türleri, farklı bir kurumu ifade etmektedir. Heyecanla puan türlerini araştıran öğretmen adayları tercih yapabilmek için hangi puan türüne bakacağını araştırıyor. KPSS adaylarının ÖABT sınavına katılmayan branşları P10 puan türünde, ÖABT sınavına katılan branşları P121 puan türünde branşlarına yönelik olarak tercih yapabilir. Peki nelerdir? KPSS puan türleri (P1,P2,P3) alım yapan kurumlar hangileri?

Giriş Tarihi: 31.8.2019 10:43 Güncelleme Tarihi: 31.8.2019 10:44
KPSS puan türleri nelerdir? KPSS puan türleri (P1,P2,P3) alım yapan kurumlar hangileri? İşte detaylar!

puan türleri A Grubu ve Öğretmenlik sınav sonuçları açıklanmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Kamu kurum ve kuruluşlarda çalışmak isteyen vatandaşlar '' (P1,P2,P3) alım yapan kurumlar hangileri?'' sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere KPSS'de şuanda toplam 121 çeşit puan bulunmaktadır. Bu puanların her biri hem bileşen olarak hem de bileşen ağırlığı olarak farklıdır. Peki KPSS puan türleri nelerdir? İşte detaylar…

KPSS PUAN TÜRLERİ NELERDİR?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan türlerinden (P1,P2,P3) alım yapan kurumlar merak edildi. İşte KPSS puan türleri hakkında merak edilenler…

KPSS puanı ile personel alımı yapan kamu kurum ve kuruluşları, A Grubu Kadroları için aşağıda belirtilen KPSS puan türlerini kullanacaklardır.

Sınava girme hakkı olmadığı hâlde sınava girip yüksek puan almak, memur olarak atanma hakkı vermez.

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KPSS puan türleri nelerdir? KPSS puan türleri (P1,P2,P3) alım yapan kurumlar hangileri? İşte detaylar!
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