Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Eğitim Haberleri > VGM burs başvuru sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2019 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvuruları nasıl yapılır?

burs başvuru sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2019 VGM burs başvuruları nasıl yapılır?

tarafından yapılan burs başvuruları tüm hızıyla sürüyor. 9 Eylül'de başlayan ortaöğrenim burs başvuruları 9 Ekim'de sona erecek. Yükseköğrenim başvuruları ise 15 Eylül'de başladı ve 30 Ekim'e kadar devam edecek. Adaylar konu ile ilgili araştırmalarına devam ederken sürecin devam etmesi araştırmalara da hız kazandırdı. Peki VGM burs başvuruları nasıl yapılır? ne açıklanacak? İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 9.10.2019 08:10 Güncelleme Tarihi: 9.10.2019 08:10
VGM burs başvuru sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2019 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvuruları nasıl yapılır?

burs başvuru sonuçları yoğun ilgi görüyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen "Ortaöğrenim Bursu" aynı zamanda üniversite öğrencilerine de "Yükseköğrenim Bursu" şeklinde veriliyor. 9 Eylül'de başlayan ortaöğrenim burs başvuruları 9 Ekim'de sonlanacak. Yükseköğrenim bursu başvuruları ise 15 Eylül'de başladı ve 30 Ekim'e kadar sürecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları sürerken adaylar da konu ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Bu bağlamda; burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuru süreci devam eden adaylar için; VGM burs başvuruları nasıl yapılır? sorgulama ekranı burada!

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? VGM BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan VGM burs başvuru sonuçları yoğun olarak araştırılıyor. VGM burs başvuru süreci devam ederken adaylar başvuruların nasıl yapılacağını araştırmakta. Konu ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
VGM burs başvuru sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2019 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvuruları nasıl yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN