Savunmaya akademik destek

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ/TAI) havacılık ve savunma teknolojilerini millileştirme faaliyetlerini desteklemek amacıyla İstanbul Aydın Üniversitesi'yle (İAÜ) işbirliği yapacak. İki kurum arasında eğitim, öğretim ve araştırmaya ilişkin iş birliğini geliştirmek ve kalıcı kılmak üzere gerekli koşulları düzenlemek amacıyla dün iki protokol imzalandı. Protokol kapsamında milli savunma teknolojileri için araştırma geliştirme projeleri geliştirilecek, yetkin insan kaynağı yetiştirmek üzere lisansüstü eğitime yönelik ortak tez ve proje çalışmaları yapılacak. Öğrenciler TUSAŞ/TAI laboratuvar ve teçhizat alt yapısı ile tesislerini kullanarak tez vb. akademik çalışmalar da yapacak.Protokol kapsamında TUSAŞ/TAI Genel Merkezi'ne, Mütevelli Heyet Başkanvekili Dr. H. Fatih Aydın (Ortada) önderliğinde bir ziyaret gerçekleştiren İAÜ heyetini TUSAŞ/TAI'ta Yönetim Kurulu Danışmanı Halil Tokel (Ortada sağda) ağırladı.