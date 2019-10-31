Hakim ve savcı adaylığı sınavlarına başvurular başladı

- ÖSYM tarafından 29 Aralık'ta düzenlenecek Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı, Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı ile İdari Yargı Hakim Adaylığı yazılı yarışma sınavlarına başvurular, 7 Kasım'da sona erecek

ANKARA (AA) - Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı, Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı ile İdari Yargı Hakim Adaylığı yazılı yarışma sınavlarına başvurular başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde, Adalet Bakanlığı sınavlarına ilişkin duyuruya yer verildi.

Buna göre, 2019 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı, Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı ile İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı'na başvurular başladı.

Ankara'da 29 Aralık'ta iki oturumda uygulanacak sınava başvurular, 7 Kasım'da sona erecek.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" adresinden gerçekleştirecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan 2019-Adalet Bakanlığı Sınavları Kılavuzu'ndan ulaşılabilecek.