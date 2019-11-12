SGS sonuç sorgulama ekranı! TESMER Staja Giriş Sınavı (SGS) sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden sorgulanır?

Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen ve gerçekleştirilen Staja Giriş Sınavı bu yıl üç kez düzenlendi. Son olarak Ekim ayının 12'sinde gerçekleşen TESMER sınav sonuçları için binlerce vatandaş internet başında bekleyişe geçti. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir adaylarının katıldığı TESMER SGS sonuçlarının bugün açıklanması beklendiğinden saatler ilerledikçe araştırmalar da yoğunluk kazandı. Peki, SGS sonuçları açıklandı mı? TESMER sonuç sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar…

SGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

12 Ekim tarihinde gerçekleştirilen SGS (Staja Giriş Sınavı) sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor. SGS sonuçlarına erişim http://www.tesmer.org.tr/ adresi üzerinden yapılabilecek. Sisteme kayıtlı olanlar T.C kimlik no ve şifreleriyle sonuçlarını görüntüleyebilecek.

SMMM STAJI NEREDE YAPILIR?

SMMM stajı YMM/SMMM bürolarında/şirketlerinde, özel şirketlerin muhasebe bölümünde YMM/SMMM gözetiminde veya denetiminde yapılır.



STAJA GİRİŞ SINAVI NEDİR?

Staj dosyasını tamamlayıp, staja başlamak için başvuru yapan stajyerler 5786 sayılı Kanunun 6.maddesine göre staja başlama değerlendirmesine katılacaklardır . Bu değerlendirmede 60 ve üzerinde not alanlar staja başlama hakkına kavuşacaktır. Başvuru ayları Nisan, Ağustos ve Aralık'tır. Staja Başlama Değerlendirmesi Anadolu Üniversitesi ile yapılan protokol gereği Anadolu Üniversitesi tarafından yapılmaktadır. Sınav soruları Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmakta olup sınav organizasyonu tamamen Anadolu Üniversitesi 'nin sorumluluğundadır. Sınav test usulü yapılmakta ve 60 puan alma zorunluluğu bulunmaktadır.