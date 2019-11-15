Elektronik atıklarla eğitime kaynak sağlanacak

"BU ÇOCUKLARIMIZ İÇİN 'İLERİYE DÖNÜŞTÜRME' PROJESİ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan sürdürülebilirliğin temel şirket stratejilerinin odağında bulunduğunu, Turkcell olarak daha yaşanabilir bir gelecek için sorumluluk aldıklarını belirtti.

2030 yılına kadar elektrik tüketimlerini tamamen yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedeflediklerini aktaran Erkan, şunları kaydetti:

"Müşterilerimize çevreci ve sürdürülebilir ürün alternatifleri sunmak için çalışmalarımızı bütün hızıyla sürdürüyoruz. Karbon ayak izimizi azaltmak için attığımız adımların sonuçlarını da her yıl fazlasıyla alıyoruz. Tüm bu çalışmalarımıza ek olarak başlattığımız 'Eğitime Dönüştür' projemiz için tüm müşterilerimizi ve bayilerimizi kapsayan bir elektronik atık seferberliği diyebiliriz.

Devletimizin başlattığı Sıfır Atık projesindeki sorumluluğumuzun da bilinciyle tüm Türkiye'yi artık kullanmadıkları özellikle cep telefonu ve tablet gibi cihazlarını mağazalarımızdaki tekno atık kutularına atarak hem çevrenin korunmasına hem de çocuklarımızın eğitimine destek vermeye çağırıyoruz. Bu, çocuklarımızın eğitimi için çok önemli bir proje. Aslında bir 'ileriye dönüştürme' projesi."

"HERKESİ EVLERİNİN ATIK KAHRAMANI OLMAYA DAVET EDİYORUZ"

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca da bağışlanan her atığın eğitime önemli katkı sağlayacağını vurgulayarak, "TÜBİSAD olarak Turkcell mağazaları kanalıyla toplama ağımızı 7 binden 8 bin 300'lere taşıyacağız. En önemlisi, daha çok atığı daha hızlı toplayabilir ve ekonomiye kazandırabilir hale geleceğiz. Herkesi Turkcell mağazalarına atıklarını getirmeye ve evlerinin atık kahramanı olmaya davet ediyoruz. Nitelikli gençleri yetiştirmek Türkiye'nin geleceği açısından son derece önemli." ifadelerini kullandı.

TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı ise TÜBİSAD'la yaptıkları projede elektronik atıkları ekonomiye kazandırırken, 5 bin çocuğu da nitelikli eğitimle buluşturma fırsatı edindiklerini belirterek, "Turkcell'in de bu ağa katılmasıyla çok daha geniş kitlelere ulaşacağız. Daha fazla evsel ve bireysel elektronik atık ekonomiye kazandırılacak ve daha çok çocuğa nitelikli eğitim sunabileceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



İLK DESTEK 6 BİN 500 TELEFON İLE TURKCELL'DEN

Turkcell mağazalarında daha önce gerekli hallerde müşterilere ikame telefon olarak verilmek üzere ayrılmış fakat artık kullanılmayan 6 bin 500 adet telefon da Turkcell personeli tarafından tekno atık kutularına atılarak projeye ilk destek verilmiş olacak.

Turkcell mağazalarındaki tekno atık kutularına artık kullanmadığı elektronik cihazlarını atan herkese özel kampanya sticker'ı hediye edilecek.

Bu sticker'ı #eğitimedönüştür etiketiyle sosyal medyada en yaratıcı görselle paylaşan bir kişiye her ay Huawei P30 Lite akıllı telefon hediye edilecek. Sosyal medya yarışması 5 ay boyunca devam edecek.