KYK burs taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır? E-devlet KYK burs taahhütname onay ekranı

Bilindiği üzere KYK burs ve kredi ücretlerine 2019-2020 eğitim öğretim yılında zam yapılmış, öğrencilerin eğitim hayatları boyunca belirli bir süre boyunca alacakları ücretin miktarı artırılmıştı. Zamlı KYK bursu müjdesi ile heyecanlanan öğrencilerin uzun süreli bekleyişi sona erdi. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim hayatına devam edip, öğrencilik süreci boyunca KYK burs ve kredi desteğinden faydalanmak için başvuruda bulunan öğrencilerin başvuru sonuçları 16 Kasım itibarıyla belli oldu. Burs veya kredi desteği alacak öğrencilerin söz konusu destekten faydalanmaları için e devlet aracılığıyla taahhütname onay işlemini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Peki e Devlet KYK burs taahhütname onayı nasıl ve nereden yapılır?

Adım adım KYK burs taahhütname onayı işlemleri;