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taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır? onay ekranı

ve kredi başvurularının değerlendirilme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte milyonlarca öğrencinin heyecanlı bekleyişi sona erdi. 2019 KYK burs ve kredi desteğinden faydalanacak olan öğrencilerin 19 Kasım saat 23:59’a kadar üzerinden onayını işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor. E-devlet kapısı aracılığıyla birkaç basit adımda gerçekleştirilen bu işlemin nasıl yapıldığını öğrenmek isteyen öğrenciler, e-devlet nasıl yapılır sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 2019-2020 eğitim öğretim yılında KYK burs ve kredi desteğinden faydalanmaya başlayacak öğrencilerin gerçekleştirmesi gereken taahhütname onayı işlemine ilişkin merak edilen detaylar.

Giriş Tarihi: 17.11.2019 16:01
KYK burs taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır? E-devlet KYK burs taahhütname onay ekranı

Bilindiği üzere ve kredi ücretlerine 2019-2020 eğitim öğretim yılında zam yapılmış, öğrencilerin eğitim hayatları boyunca belirli bir süre boyunca alacakları ücretin miktarı artırılmıştı. Zamlı KYK bursu müjdesi ile heyecanlanan öğrencilerin uzun süreli bekleyişi sona erdi. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim hayatına devam edip, öğrencilik süreci boyunca KYK burs ve kredi desteğinden faydalanmak için başvuruda bulunan öğrencilerin başvuru sonuçları 16 Kasım itibarıyla belli oldu. Burs veya kredi desteği alacak öğrencilerin söz konusu destekten faydalanmaları için e devlet aracılığıyla taahhütname onay işlemini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Peki e Devlet onayı nasıl ve nereden yapılır?

Adım adım KYK burs taahhütname onayı işlemleri;

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KYK burs taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır? E-devlet KYK burs taahhütname onay ekranı
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