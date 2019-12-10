15 tatil ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 2019-2020 Sömestr tatili ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

Milyonlarca öğrenci ve ailesi ikinci ara tatil için geri sayıma başlamış durumda bulunuyor. Bilindiği üzere 18-22 Kasım tarihleri arasında bu yıl ilk defa uygulanan ara tatili yapan öğrenciler, hafta sonları ile birlikte toplamda 9 günlük bir tatil yapmışlardı. Şimdi ise sömestr tatili olarak bilinen bir diğer tatile gözler çevrildi. Peki, 15 tatil ne zaman başlıyor? Sömestr tatili ne zaman? Yoğun sınav stresinden yorulan öğrenciler ara tatili iple çekerken, MEB konuyla ilgili takvimini daha önceden yayınlamıştı. Peki; 15 tatil sömestr ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman kapanacak? İşte bilgiler!

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2020 SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı daha önce yayınladığı 2019-2020 yılı eğitim öğretiminde yapılacak tatillere de yer vermişti. İşte MEB tarafından yayınlanan takvim…